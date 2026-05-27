Sinner, altro che favorito dal Roland Garros: orario da incubo contro Cerundolo. Il precedente che preoccupa

La scelta degli organizzatori sull'orario del match contro Cerundolo cancella le accuse di favoritismo nei confronti di Sinner, obbligato a scendere in campo nell'orario dove il caldo di Parigi si fa ancora più estremo

La multimedialità quale approccio personale e professionale. Ama raccontare lo sport focalizzando ogni attenzione sul tempo reale: la verità della dirette non sono opinioni ma fatti

Questi primi giorni di Roland Garros sono stati contraddistinti dal forte caldo che si è abbattuto su Parigi e che ha già causato vari disagi ai giocatori (e non solo). Condizioni climatiche che Jannik Sinner non ha dovuto affrontare in occasione del suo debutto essendo stato programmato il suo match nella sessione serale, dettaglio che aveva comportato le accuse dalla Francia di favoritismo nei confronti del numero 1 da parte degli organizzatori.

Accuse che la stampa francese dovrà però rimangiarsi dato che per il suo match di secondo turno contro Juan Manuel Cerundolo Sinner aprirà la sessione diurna del Philippe Chatrier alle 12. Un orario da incubo viste le condizioni climatiche e che fa riaffiorare alla mente il precedente dell’Australian Open contro Eliot Spizzirri.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Le accusa di favoritismo dalla Francia

Sinner è senza dubbio tra i giocatori del circuito più apprezzati e amati dai tifosi, ma come quasi tutti i grandi campioni capaci di imporsi e dominare i proprio sport, anche Jannik si porta dietro un folto gruppo di hater, che trovano sempre un modo per screditare quanto da lui fatto – come accaduto in occasione del caso clostebol -, arrivando anche a costruire assurde teorie complottistiche.

Uno degli ultimi esempi arriva dalla Francia, dove in seguito alla decisione di programmare il debutto di Sinner nella sessione serale del Roland Garros la stampa aveva accusato gli organizzatori del French Open di voler favorire il numero 1 del mondo evitandogli di scendere in campo con il grande caldo che ha causato tanti problemi ai giocatori in questi giorni.

L’orario del match Sinner-Cerundolo

Accuse che sin da subito apparivano assurde, ma che oggi appaiono proprio ridicole guardando l’orario del match di secondo turno di Sinner, che contro Juan Manuel Cerundolo aprirà la sessione diurna di giovedì 28 maggio sul Philippe Chatrier scendendo in campo alle 12:00, con ogni probabilità il momento peggiore per giocare in queste condizioni di caldo con temperature che non dovrebbero faticare a superare i 30°. Una scelta, quella degli organizzatori, da un certo punto sorprendente, dato che un match maschile non apriva la sessione diurna del campo centrale del Roland Garros addirittura dal 2023.

Allarme caldo estremo per Sinner e il precedente con Spizzirri

Vista l’assenza di Carlos Alcaraz e di veri e propri rivali, sin da subito le condizioni climatiche e lo sforzo fisico a cui sarà chiamato Sinner per aggiudicarsi il Roland Garros dopo il tour de force al quale si è sottoposto da marzo in poi erano visti come i reali rivali per Jannik, che però negli ultimi mesi ha dimostrato una crescita incredibile dal punto di vista della resistenza, sia al caldo che puramente fisica.

Per questo – e per il valore del suo avversario, che per quanto si tratti di un buon giocatore soprattutto sulla terra rossa non sembra assolutamente in grado di impensierire l’azzurro – è comunque difficile non immaginare Sinner già al terzo turno, anche se non è impossibile che Jannik possa accusare delle difficoltà domani, come capitato a gennaio in condizioni simili all’Australian Open nel match contro Spizzirri che si disputò proprio alle 12:00 con il sole alto sopra i giocatori.