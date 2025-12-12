Sinner sulle orme di Federer, il premio dell’ATP: per la terza volta è il tennista più amato. Con buona pace di Vespa e Landini

In Italia impazzano le polemiche, all’estero Jannik Sinner si conferma il tennista più amato dal pubblico: per l’altoatesino arriva il terzo trofeo di fila. Federer è ancora distante…

Jannik Sinner è ancora una volta il tennista più amato dai tifosi. Dopo qualche polemica legata ai premi assegnati dall’ATP (ma anche a quelli nostrani), quando si arriva alle scelte dei fan non c’è dubbio: è l’azzurro il numero 1. Il tennista altoatesino vince l’ATP Fans’ Favourite per la terza volta consecutiva anche in una stagione molto difficile per via della sospensione legata al caso doping.

Sulle orme di Federer

Jannik Sinner si conferma ancora una volta il tennista più amato dai tifosi. Dietro il Fans’ Favourite non ci sono giocatori, dirigenti o giornalisti: è un premio che viene assegnato esclusivamente dal voto dei tifosi che ancora una volta hanno deciso di premiare il tennista italiano. Quello assegnato dall’ATP è una premio che ha una storia decisamente particolare, per anni infatti non è sembrato neanche mai essere in discussione. Dal 2003 al 2021 è sempre rimasto nelle mani di Roger Federer che lo ha vinto per 19 volte di fila. Anzi praticamente sempre visto che il tour del tennis maschile ha cominciato ad assegnarlo dal 2000. Oltre al fenomeno svizzero è nato per un solo anno (2022) a Rafa Nadal in un’ideale passaggio di consegne e poi dal 2023 sembra diventato un dominio di Sinner.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

La conferma in cima alle preferenze

Se nelle ultime due stagioni il titolo conferito a Jannik Sinner è arrivato relativamente “senza sorprese”, nel 2025 le cose sono state decisamente diverse. Dopo la vittoria agli Australian Open, il tennista altoatesino ha dovuto affrontare una lunga sospensione (tre mesi) dovuta al caso doping. Un evento che avrebbe potuto minare il rapporto con i suoi tifosi anche in virtù dei tanti interventi, spesso a sproposito, sulla vicenda che hanno rischiato di mettere il numero 2 del mondo in cattiva luce. Invece nonostante una stagione da sogno di Carlos Alcaraz, gli appassionati di tennis hanno deciso di premiare ancora una volta l’italiano. Jannik spesso definito “freddo” o “robotico” è invece riuscito a conquistare il cuore dagli appassionati per una personalità unica, poco incline agli ammiccamenti e sempre molto reale.

Gli attacchi in Italia: da Vespa a Landini

Sinner sembra essere riuscito anche a confermare il detto “nemo profeta in patria”. Il nome del tennista altoatesino è infatti uno dei più dibattuto anche fuori dagli ambienti tennisti o sportivi in generale. Nel corso degli ultimi due anni se ne sono sentite di tutti i colori a comicizzare dal fatto che non rappresentasse l’italiano media. Ma la vera e propria tempesta mediatica è arrivata dopo la decisione dell’azzurro di non rispondere alla convocazione di Filippo Volandri per la Coppa Davis. Su Jannik sono arrivate critiche e attacchi da tutte le direzioni con un Bruno Vespa particolarmente scatenato. Ma oltre alla Davis, c’è anche la questione tassa e la residenza a Montecarlo che ciclicamente torna a fare la sua apparizione come nel caso dell’ultimo attacco, quello del segretario della CGIL Maurizio Landini. Nel mondo però i tifosi, come dimostrato dal premio ATP, la pensano in modo diverso.