Sinner, Ferrero erede di Cahill: la pazza idea di Corretja. Allarme Alcaraz in Spagna e spunta l'ultimatum a Juanki

Il divorzio tra Alcaraz e Ferrero apre a nuovi incredibili scenari, come il possibile passaggio di Juan Carlos nel team di Sinner, magari al posto di Cahill quando quest'ultimo si sarà ritirato

Anche quando il circuito maggiore è in pausa e le racchette ferme il tennis riesce sempre a regalare sorprese. Come l’improvvisa decisione di Carlos Alcaraz di separarsi dal suo storico allenatore Juan Carlos Ferrero che ha scosso il tennis spagnolo facendo scattare l’allarme sul proprio numero 1 e che ha aperto a nuovi e fino a poco fa impensabili scenari, come la possibilità che Juanki diventi l’erede di Darren Cahill nel team di Jannik Sinner, una possibile collaborazione che secondo Alex Corretja porterebbe ottimi risultati.

Gli ultimi retroscena sull’addio, spunta l’ultimatum di Alcaraz a Ferrero

Il divorzio tra Alcaraz e Ferrero ha scatenato un vero e proprio terremoto in Spagna, soprattutto per la decisione apparentemente improvvisa di Carlos, che ha deciso di rinunciare alla guida del suo storico allenatore proprio dopo la sua miglior stagione in carriera e l’aver chiuso l’anno da n°1 al mondo. Nelle ore successiva all’annuncio della separazione sono però emersi alcuni retroscena sul rapporto ormai sempre più incrinato tra Juanki e Alcaraz, o meglio, la sua famiglia, che avrebbero poi portato ad alcuni disaccordi (non economici) nella contrattazione del nuovo accordo tra i due. L’ultima indiscrezione sul divorzio arriva da Marca, secondo cui Carlos avrebbe sottoposto Ferrero a un ultimatum, obbligandolo ad accettare o rifiutare il nuovo contratto proposto entro 48 ore, in seguito alle quali è poi arrivata la decisione di separarsi.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

In Spagna è allarme Alcaraz dopo il divorzio da Ferrero

Nel frattempo in Spagna è scoppiato l’allarme Alcaraz dopo il divorzio da Ferrero. Tanti addetti ai lavori ed ex giocatori iberici, come Feliciano Lopez, hanno infatti espresso le loro preoccupazioni riguardo la scelta di Carlos. L’ultimo a dirsi dispiaciuto e un po’ allarmato è stato Alex Corretja, ex n°2 ATP e talent di Eurosport: “Personalmente ho avuto la sensazione che avessero ancora tante cose da fare insieme. Quindi sono molto triste, per entrambi e per il tennis in generale. La combinazione Alcaraz-Ferrero era fantastica, è stato bello per tutti. Non penso sia una cosa buona per nessuno dei due, Carlos dovrà adattarsi a questa situazione: era con Juanki da sette anni, da quando è sbocciato nel tennis, gli mancherà moltissimo. Questo potrebbe farlo crescere parecchio nei prossimi mesi e settimane. Carlos ha un team fantastico, molto forte e solido. Potrei pensare che nel prossimo futuro potrebbero aggiungere qualcun altro. Probabilmente cercheranno di vedere come va solo con Samuel Lopez ma forse dopo l’Australia… vedremo, perché contano i risultati”.

Sinner, senti Corretja: “Le filosofie di Jannik e Ferrero sono adatte”

La separazione tra Alcaraz e Ferrero apre però anche a nuovi incredibili scenari, come quello di un clamoroso passaggio da parte di Juanki nel team di Sinner, il rivale per eccellenza di Carlos. Ad avallare questa suggestione è stato Corretja, che in un’intervista a El Larguero di Cadena SER ha parlato in questi termini della possibile collaborazione: “Qualche mese fa, è saltato fuori il nome di Moyá perché non allenava Nadal da alcuni mesi. Le filosofie di Sinner e Ferrero sono più adatte. Non sono robot; sono due ragazzi con una grande passione per il tennis, e concentrarsi su questo significa che non si concentrano su altre cose”. Anche se la possibilità che Ferrero diventi il nuovo coach di Jannik, magari al posto di Cahill quando quest’ultimo si ritirerà, è un’eventualità al momento difficile da figurarsi: “Ferrero che allena Sinner? Non riesco proprio a immaginarlo”.