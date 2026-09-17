Le recenti dichiarazioni di Ferrero hanno alimentato le speculazioni sul futuro dell'ex allenatore di Alcaraz che in Argentina danno per certo come erede di Cahill nel team di Sinner

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L’annuncio del ritorno nel circuito di Juan Carlos Ferrero dopo l’esperienza nel team di Carlos Alcaraz ha scatenato il toto nomi su chi sarà il prossimo giocatore a venire seguito dall’ex n°1 ATP. Se in Spagna danno come molto probabile la collaborazione con Rafael Jodar, in Argentina invece c’è chi è quasi certo che sarà Jannik Sinner il prescelto da Juanki per il ritorno in pompa magna come allenatore.

Il futuro di Cahill

La stagione 2026 si avvia verso la sua naturale conclusione con gli ultimi tornei tra tournée asiatica e quella sul cemento indoor da disputare e con essa potrebbe anche finire l’esperienza di Darren Cahill nel team di Sinner. Il tecnico australiano, al fianco di Jannik e Vagnozzi dal 2022, l’anno scorso aveva infatti annunciato il ritiro al termine del 2025, salvo poi tornare sui suoi passi in seguito a una scommessa persa con l’azzurro a Wimbledon e ritardare di un anno la fine della propria carriera come allenatore, che dovrebbe dunque concludersi con la fine del 2026, salvo nuovi ripensamenti.

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L’indiscrezione dall’Argentina su Ferrero nuovo allenatore di Sinner

Con l’addio di Cahill che potrebbe essere vicino è tempo dunque per Sinner di pensare a chi potrebbe sostituirlo per affiancare Vagnozzi nel suo team. Tra i nomi più “caldi” c’è da tempo quello di Ferrero, che dopo la separazione da Alcaraz al termine della passata stagione non è più tornato nel circuito. Ad accendere ulteriormente i rumors ci hanno pensato le recenti dichiarazioni di Juan Carlos, il quale ha affermato che nel 2027 farà il suo ritorno nel circuito, senza però svelare alla guida di quale giocatore, ma soprattutto la rivelazione del giornalista argentino Gonzalo Ferreyra, che tramite il suo profilo X ha affermato di aver saputo da più fonti che Ferrero nel 2027 sarà la nuova guida di Sinner: “Durante Cincinnati, José Luis Clerc ha lasciato intendere che Juan Carlos Ferrero sarà l’allenatore di Jannik Sinner nella stagione 2027. Qualche ora fa, un’altra fonte mi ha confermato l’informazione di Batata”.

Chi potrebbe allenare Ferrero, tutte le ipotesi

In contrasto con questa rivelazione ci sono però le notizie che provengono dalla Spagna e secondo qui il favorito a venire guidato da Ferrero sarebbe Jodar, al momento seguito solamente dal proprio padre. La scelta di puntare su Rafa permetterebbe a Juan Carlos di lavorare in un contesto nel quale ha già dimostrato di sapersi destreggiare egregiamente con Alcaraz, prendendo un giocatore giovane e ancora in parte da plasmare per permettergli di fare il salto di qualità definitivo e guidarlo verso i vertici del tennis maschile.

Altre piste portano invece a un altro talento spagnolo come Martin Landaluce, così come a giocatori già più affermati ma in cerca del definitivo salto di qualità come Felix Auger-Aliassime e Holger Rune. Il danese soprattutto offrirebbe una sfida intrigante a Ferrero, avendo Holger tutto il talento necessario per sfondare e diventare un campione slam, ma rimane da valutare quanto per Juan Carlos sarebbe possibile lavorare libero da vincoli vista la presenza invasiva di mamma Aneke.