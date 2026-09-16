L’ex coach di Carlos Alcaraz annuncia il suo ritorno nel circuito ma non fa il nome del suo prossimo “pupillo”: in Spagna sono sicuri che sarà Jodar

Il nome di Juan Carlos Ferrero torna a fare la sua comparsa nel mondo del tennis. E’ stato lo stesso tecnico ad annunciare un suo ritorno nel circuito da cui è lontano da quasi un anno, quando a dicembre 2025 fu annunciata la sua separazione da Carlos Alcaraz. E il nome dello spagnolo è stato spesso associato anche a Jannik Sinner e anche in questa circostanza si torna a parlare del futuro del numero 1 azzurro.

Le parole di Ferrero

Una lunga assenza dai campi, la voglia di prendersi un po’ di tempo per stare con la famiglia e magari anche per riuscire ad assorbire la delusione della fine del rapporto con Carlos Alcaraz. Juan Carlos Ferrero ha dimostrato di essere uno dei migliori allenatori nel mondo del tennis e forse anche per questo motivo, la sua decisione di restare a lungo lontano dai tornei ha fatto discutere. Ma prima del match della Liga tra Elche e Real Madrid, arriva l’annuncio dello spagnolo: “Quest’anno sono stato tranquillo con la mia famiglia, mi sono dedicato ai miei figli che giocano a calcio e qualche volta anche a tennis. E’ stato un periodo di calma anche in preparazione del prossimo anno. Ancora non posso rivelarlo ma credo che tornerò nel circuito. Ma non vi posso dire con chi”, ha detto nel corso di un’intervista a Movistar.

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Sinner o Jodar? In Spagna sono sicuri

Il nome di Juan Carlos Ferrero è stato spesso associato a Jannik Sinner. Sin dalla sua separazione con Alcaraz, in tanti hanno pensato al tecnico spagnolo come nuovo tecnico dell’azzurro. Da oltre un anno si conosce la volontà di Darren Cahill di allontanarsi dal mondo del tennis, il supercoach australiano vorrebbe dire addio a una vita fatta di tanti viaggi e poco tempo con la famiglia, ma Sinner e il resto dello staff lo hanno convinto a restare. La sua posizione per il 2027 però resta ancora in certa e lo spagnolo potrebbe rappresentare un’ottima alternativa. Ma in Spagna sono sicuri che il riferimento di Ferrero vada a Rafa Jodar, la nuova grande speranza del tennis iberico che quest’anno si è reso protagonista di una grande scalata in classifica. Rafa di fatto non ha ancora un vero e proprio team e viene seguito solo dal papà. E in Spagna sono sicuri che con Ferrero nel suo box porterebbe fare il definitivo salto di qualità.

Sinner, il rientro è meno semplice del previsto

I tifosi italiani non vedono l’ora di rivedere in campo Jannik Sinner. L’ultima partita giocata dal tennista altoatesino risale alla finale di Wimbledon. Poi ha dovuto rinunciare completamente al tour nordamericano a causa di un problema al ginocchio. I guai fisici stando alle ultime voci sarebbero completamente risolti con il numero 1 del mondo che ha messo nel mirino il torneo di Pechino. Il rientro però sarà subito molto impegnativo. Sinner ha un vantaggio sul secondo posto di Zverev di soli 1810 punti e nel finale di stagione i punti da difendere sono 3550. Lo scorso anno l’azzurro si è reso protagonista di un finale super e quest’anno dovrà fare altrettanto se vuole mantenere il primo posto nel ranking. Per lui ci sarà subito grande pressione. Questi i punti da difendere per Jannik nel finale di stagione: