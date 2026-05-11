L’apparizione di Siglinde Sinner nel box riservato allo staff e agli ospiti di Jannik, all’indomani della Festa della Mamma, restituisce l’autenticità di un rapporto autentico, vero. Tra una madre e suo figlio, un ragazzo di 24 anni che ha lasciato San Candido bambino con la convinzione che quella scelta lo avrebbe portato ai vertici della Top 10. Una valutazione che allora i suoi genitori ponderarono, valutarono e assecondarono non senza gli interrogativi che la distanza amplifica. Oggi, a Roma, Siglinde era accanto a suo marito Hans Peter per seguire Jannik contro Alexei Popyrin e per rimanere, si presume, fin quando sarò loro possibile. Per lui deve essere stata una giornata speciale. Per sua madre anche.

Sinner vince con i genitori al Foro Italico

Quando aveva poco più 12 anni, il campione azzurro fu individuato tra i potenziali top e il suo futuro coach, Riccardo Piatti, si espose con la sua famiglia per portarlo nel centro federale dove si è formato a Bordighera.

“È stato difficile per me, ma sicuramente lo è stato ancora di più per i miei genitori, perché anche loro vorrebbero vedere il figlio crescere. E questo significa che ho perso un po’ di tempo con i miei genitori e vorrei recuperare il più possibile”, aveva detto Jannik spiegando quanto sua madre sia stata ed è un modello di riferimento.

Il ricongiungimento nella Capitale per il Masters 1000, compatibilmente con il calendario e gli impegni di lavoro legati a Haus Sinner, la struttura di loro proprietà a Sesto in Val Pusteria, è il presupposto per trascorrere quel tempo di condivisione, emozioni e occasioni di confronto più riservate, intime.