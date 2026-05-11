L’apparizione di Siglinde Sinner nel box riservato allo staff e agli ospiti di Jannik, all’indomani della Festa della Mamma, restituisce l’autenticità di un rapporto autentico, vero. Tra una madre e suo figlio, un ragazzo di 24 anni che ha lasciato San Candido bambino con la convinzione che quella scelta lo avrebbe portato ai vertici della Top 10. Una valutazione che allora i suoi genitori ponderarono, valutarono e assecondarono non senza gli interrogativi che la distanza amplifica. Oggi, a Roma, Siglinde era accanto a suo marito Hans Peter per seguire Jannik contro Alexei Popyrin e per rimanere, si presume, fin quando sarò loro possibile. Per lui deve essere stata una giornata speciale. Per sua madre anche.
- Sinner vince con i genitori al Foro Italico
- Mamma Siglinde si rilassa nel 2° set
- Laila Hasanovic non pervenuta, per ora
Sinner vince con i genitori al Foro Italico
Quando aveva poco più 12 anni, il campione azzurro fu individuato tra i potenziali top e il suo futuro coach, Riccardo Piatti, si espose con la sua famiglia per portarlo nel centro federale dove si è formato a Bordighera.
“È stato difficile per me, ma sicuramente lo è stato ancora di più per i miei genitori, perché anche loro vorrebbero vedere il figlio crescere. E questo significa che ho perso un po’ di tempo con i miei genitori e vorrei recuperare il più possibile”, aveva detto Jannik spiegando quanto sua madre sia stata ed è un modello di riferimento.
Il ricongiungimento nella Capitale per il Masters 1000, compatibilmente con il calendario e gli impegni di lavoro legati a Haus Sinner, la struttura di loro proprietà a Sesto in Val Pusteria, è il presupposto per trascorrere quel tempo di condivisione, emozioni e occasioni di confronto più riservate, intime.
Occhiali da sole, espressioni parzialmente schermate dalle lenti che non riuscivano del tutto a celare la tensione evidente, Siglinde ha vibrato ad ogni punto, soprattutto nel primo set quando l’avversario, l’australiano Popyrin, sembrava dare qualche segnale di orgoglio contro il numero 1 del ranking.
Mamma Siglinde si rilassa nel 2° set
Atti di resilienza sfondati dall’avanzata del dritto e dal servizio inarrestabili di Sinner, che non ha trovato più alcuna capacità di reazione nell’australiano dopo la prima partita, conquistando una qualificazione agli ottavi alquanto prevedibile, dalle premesse.
L’affondo di Jannik, che ha centrato il secondo set con un 6-0 senza appello, ha consentito a mamma Siglinde di distendersi, acquisire una mimica facciale più morbida rispetto al primo set nelle rare inquadrature che la regia ha concesso ai genitori di Jannik.
Nella memoria collettiva (e dei social), le sue espressioni nel corso della finale di Wimbledon vinta da Jannik contro Carlos Alcaraz, sono vivide nonché patrimonio collettivo tanto da rendere la mamma del campione un personaggio vicino al pubblico, capace di suscitare empatia.
Laila Hasanovic non pervenuta, per ora
Assenti il fratello Mark, non ancora individuato nella tribuna riservata, e la fidanzata Laila Hasanovic che non è stata ancora intercettata nelle notti romane e al Foro Italico. L’arrivo della modella e influencer non è da escludere, affatto.
A Roma accadono sempre cose interessanti, dunque basterà attendere. Intanto con Jannik, ci sono mamma Siglinde e papà Hanspeter pronti a celebrare con lui un ulteriore risultato che lo avvicina all’obiettivo che si è posta in questa stagione.