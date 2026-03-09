Sinner, figuraccia in doppio con Opelka a Indian Wells: a lezione dai maestri Granollers e Zeballos

Jannik e Reilly travolti 6-4 6-4 dalla coppia numero 1 del seeding, formata dallo spagnolo e dall'argentino: per il rosso di San Candido, comunque, stadio pieno e tante risate.

È durata un’ora e diciotto minuti l’avventura di Jannik Sinner e Reilly Opelka nel torneo di doppio di Indian Wells. La strana coppia formata dall’altoaesino e dallo statunitense si è arresa in due set al duo numero 1 del seeding, formato dallo spagnolo Marcelo Granollers e dall’argentino Horacio Zeballos. Un’autentica “lezione” per Jannik, che però non sembra essersi dispiaciuto più di tanto. Anzi, nel corso del match non ha risparmiato sorrisi e risate col suo compagno d’avventura, nonostante la situazione si fosse messa male sin dall’inizio. Poco male: Jannik potrà concentrarsi completamente sul suo percorso in singolare.

Indian Wells, la strana coppia di doppio Sinner-Opelka

“È stato Jannik a chiedermi di giocare il doppio con lui”, aveva confidato Opelka prima dell’inizio del torneo. E la coppia formata dal rosso italiano e dal barbuto lungagnone del Michigan ha richiamato al campo numero 4 del “Tennis Paradise” il pubblico delle grandi occasioni. Forse più spettatori di quanti avrebbero seguito Granollers e Zeballos, grandi favoriti per il successo finale, per tutta la durata del torneo. E il match non ha deluso le attese, visto che – pur nella sconfitta – Sinner e Opelka hanno tenuto il campo con grande dignità, regalando anche (Jannik sopratutto) diversi colpi strappa applausi.

Granollers e Zeballos più smaliziati di Jannik e Reilly

Nel primo set la differenza l’ha fatta un break piazzato in modo chirurgico da Granollers e Zeballos al quinto gioco. I due, più esperti e smaliziati, hanno capitalizzato al massimo l’occasione, strappando il servizio ai rivali alla seconda occasione, sul 40-40, sfruttando il regolamento “ad hoc” del doppio. Un vantaggio che lo spagnolo e l’argentino sono riusciti a gestire senza troppi problemi fino al termine del set. Attimi di tensione subito dopo la conclusione della prima frazione per un malore occorso a uno spettatore: la situazione, però, si è risolta nel giro di pochi minuti e senza conseguenze, per fortuna.

Sconfitta in doppio per Sinner: ora la sfida a Joao Fonseca

Nel secondo set Sinner e Opelka non sono riusciti a sfruttare due palle break nel secondo game e nel gioco successivo hanno dovuto cedere il servizio ai rivali. Nonostante un tentativo di rimonta finale (30-40 sul punteggio di 4-5) l’italiano e lo statunitense si sono dovuti arrendere ancora una volta al regolamento specifico per il doppio, perdendo il punto decisivo che, sul 40 pari, valeva sia come matchpoint sia come palla break. Per Granollers e Zeballos l’avventura californiana proseguirà contro i francesi Sadio Doumbia e Fabien Rebouf. Per Sinner, invece, il match in singolare contro il suo possibile erede, il “Sinnerinho” Joao Fonseca.