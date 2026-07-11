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Sinner, il pronostico “impietoso” di Panatta sulla finale con Zverev. La rivelazione di Bertolucci: “Spagnoli increduli”

Alla vigilia della finale di Wimbledon, la previsione dell’ex campione italiano: “Domani gli dà una sveglia”. Il commentatore di Sky rivela: “Corretja non riusciva a crederci”

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Gerry Capasso

Gerry Capasso

Giornalista

Per lui gli sport americani non hanno segreti: basket, football, baseball e la capacità innata di trovare la notizia dove altri non vedono granché

Tutto pronto per la finale di Wimbledon. Domenica 12 luglio sull’erba di Londra, Jannik Sinner sfida Sascha Zverev per conquistare il titolo dello slam inglese. I precedenti sono tutti dalla parte dell’atleta azzurro ma ogni partita fa storia a sé. Il numero 1 al mondo però nella semifinale con Djokovic ha mostrato un livello super. E alla vigilia del match arrivano i pronostici di Panatta e Bertolucci.

Panatta impietoso con Zverev

L’appuntamento è quello solito con il podcast “La telefonata”, Adriano Panatta e Paolo Bertolucci commentano la semifinale vinta da Sinner contro Djokovic e si lanciano già verso la finale. “Un po’ mi è dispiaciuto per Djokovic. Lui è un campione pazzesco ma a 39 anni quella partita con Auger-Aliassime è difficile da smaltire. Secondo me la partita è finita sul 4-4 del primo set, poi non c’è stata storia. Novak è un giocatore molto intelligente ma contro Sinner avrebbe dovuto provare a fare qualcosa di diverso. Sono due giocatori molto simili ma se Jannik gioca a quel livello non c’è niente da fare. La novità grossa per Sinner è il servizio, è diventato uno dei migliori del circuito. Sta facendo una quantità di ace impressionanti”.

Poi arriva un pronostico piuttosto impietoso in vista della semifinale con Zverev: “Domani gli dà un’altra sveglia. Come fai a tenere quei ritmi contro Sinner. Magari prova ad arrivare al tiebreak, ma anche lì non è che sia un cuor di leone”.

La rivelazione di Bertolucci

Paolo Bertolucci occupa da anni un ruolo in prima fila per i match di Jannik Sinner e da commentatore Sky, è stato voce narrante anche della semifinale contro Djokovic. E nel corso de “La Telefonata”, fa una rivelazione: “Noi commentiamo di fianco agli spagnoli, e alla fine Corretja mi si è avvicinato incredulo per la prestazione di Sinner. Mi ha detto che non ha mai visto uno tirare così forte e sbagliare così poco”. Del resto il titolo dell’ultima puntata la dice lunga sul commento tecnico della semifinale: “Comodini volanti”.

Sinner, il pronostico “impietoso” di Panatta sulla finale con Zverev. La rivelazione di Bertolucci: “Spagnoli increduli” Sinner con il “talismano” Anna Wintour, perché l’ispiratrice de “Il Diavolo veste Prada” è una grande tifosa di Jannik Ansa

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