Alla vigilia della finale di Wimbledon, la previsione dell’ex campione italiano: “Domani gli dà una sveglia”. Il commentatore di Sky rivela: “Corretja non riusciva a crederci”

Tutto pronto per la finale di Wimbledon. Domenica 12 luglio sull’erba di Londra, Jannik Sinner sfida Sascha Zverev per conquistare il titolo dello slam inglese. I precedenti sono tutti dalla parte dell’atleta azzurro ma ogni partita fa storia a sé. Il numero 1 al mondo però nella semifinale con Djokovic ha mostrato un livello super. E alla vigilia del match arrivano i pronostici di Panatta e Bertolucci.

Panatta impietoso con Zverev

L’appuntamento è quello solito con il podcast “La telefonata”, Adriano Panatta e Paolo Bertolucci commentano la semifinale vinta da Sinner contro Djokovic e si lanciano già verso la finale. “Un po’ mi è dispiaciuto per Djokovic. Lui è un campione pazzesco ma a 39 anni quella partita con Auger-Aliassime è difficile da smaltire. Secondo me la partita è finita sul 4-4 del primo set, poi non c’è stata storia. Novak è un giocatore molto intelligente ma contro Sinner avrebbe dovuto provare a fare qualcosa di diverso. Sono due giocatori molto simili ma se Jannik gioca a quel livello non c’è niente da fare. La novità grossa per Sinner è il servizio, è diventato uno dei migliori del circuito. Sta facendo una quantità di ace impressionanti”.

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Poi arriva un pronostico piuttosto impietoso in vista della semifinale con Zverev: “Domani gli dà un’altra sveglia. Come fai a tenere quei ritmi contro Sinner. Magari prova ad arrivare al tiebreak, ma anche lì non è che sia un cuor di leone”.

La rivelazione di Bertolucci

Paolo Bertolucci occupa da anni un ruolo in prima fila per i match di Jannik Sinner e da commentatore Sky, è stato voce narrante anche della semifinale contro Djokovic. E nel corso de “La Telefonata”, fa una rivelazione: “Noi commentiamo di fianco agli spagnoli, e alla fine Corretja mi si è avvicinato incredulo per la prestazione di Sinner. Mi ha detto che non ha mai visto uno tirare così forte e sbagliare così poco”. Del resto il titolo dell’ultima puntata la dice lunga sul commento tecnico della semifinale: “Comodini volanti”.