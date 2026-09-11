La fondazione del tennista altoatesino collaborerà con l’Unicef in un programma per garantire l’istruzione a 100mila bambini: il gesto di Jannik commuove i social

Jannik Sinner è un campione in campo ma ha deciso di lasciare il segno anche fuori. L’impegno del campione altoatesino è noto da tempo ma ora attraverso la sua Fondazione arriva un gesto che conferma ancora una volta che la sua volontà è quella di riuscire a fare qualcosa di concreto per aiutare gli altri. Un gesto che ha commosso i social e che testimonia dell’impegno dell’azzurro fuori dal campo.

La collaborazione con Unicef

La Fondazione Jannik Sinner e l’Unicef Italia hanno infatti firmato un accordo biennale per sostenere il diritto all’istruzione di 100mila bambini e bambine che vivono in contesti di crisi umanitarie e conflitti. Una partnership che nasce dalla comunione di intenti tra la Fondazione del campione azzurro e l’Unicef che ha come obiettivo quello di portare un cambiamento reale nella vita di bambini e bambine che vivono in condizioni di estrema difficoltà dando loro gli strumenti necessari per costruire un futuro diverso.

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“Crediamo profondamente nell’importanza di offrire ai bambini, anche nelle situazioni più difficili, opportunità per continuare ad apprendere, crescere e sviluppare le proprie potenzialità – ha detto la direttrice della Fondazione Jannik Sinner, Christina Taucer – Attraverso i kit vogliamo contribuire a creare spazi in cui i bambini possano imparare, giocare e muoversi”.

Sinner, esempio anche fuori dal campo

Nel corso degli ultimi due anni, la figura di Jannik Sinner è diventata una delle più importanti nel panorama italiano e internazionale. Di sicuro i risultati conquistati dall’altoatesino hanno giocato un ruolo decisivo ma a conquistare l’affetto di tanti tifosi in Italia e in giro per il mondo è stato anche il suo modo di comportarsi dentro e fuori dal campo. Riservato, timido ma anche profondamente educato e rispettoso nei confronti di tutti: il numero 1 del mondo ha sempre dimostrato grande sensibilità e la partnership con Unicef conferma la sua volontà di fare la differenza anche fuori dal campo.

Il gesto che commuove i social

Il gesto di Jannik Sinner attraverso la sua fondazione non passa inosservato sui social. I tifosi dell’azzurro sottolineano ancora una volta che oltre le parole, ci sono i fatti e la decisione di affiancare Unicef riceve applausi e allo stesso tempo diventa un modo anche per rispedire al mittente alcune accuse che gli sono state mosse nel corso del tempo: “In Italia migliaia di persone osano criticare questo ragazzo per la residenza a Montecarlo. Quest’azione per me vale più di uno slam, bravo Jannik”. E sono in tanti a pensarla allo stesso modo: “Un giovane uomo che insegna a cosa serve il denaro” e ancora “Una persona straordinaria dentro e fuori dal campo, è davvero il numero 1”.