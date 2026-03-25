Sinner, frecciatina ad Alcaraz da Miami. La rivelazione sul crollo di Carlos: “Ha subito un danno psicologico”

Dopo la vittoria su Michelsen Sinner da una lezione e manda una frecciatina ad Alcaraz riguardo le sue lamentele, mentre l'ex psicologa di Carlos spiega la ragione della sua crisi

Dopo un’inizio di stagione travolgente, durante il Sunshine Double Carlos Alcaraz ha accusato una netta battuta d’arresto. A provare a spiegare questo calo ci ha pensato Josefina Cutillas, ex psicologa dello spagnolo che in un’intervista a El Mundo ha analizzato il periodo che sta attraversando il numero 1 del mondo, apparso sempre più frustrato anche dal fatto che contro di lui tutti i giocatori sembrino trovare stimoli extra. Una situazione che vive anche Jannik Sinner, il quale però sembra riuscire a gestirla molto meglio dello spagnolo.

La lezione e la frecciatina di Sinner ad Alcaraz

Più volte tra Indian Wells e Miami Alcaraz si è lamentato con i media della sensazione di vivere con un bersaglio sulla schiena, arrivando anche a sostenere che contro di lui tutti i giocatori si trasformano in Roger Federer. Uno sfogo particolare, ma che potrebbe anche raccontarci una difficoltà di Carlos, ovvero quella di mantenere alta la concentrazione di fronte a qualunque avversario e non frustrarsi quando quest’ultimo magari riesce a tirare fuori una prestazione al di sopra degli standard.

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Una situazione che invece Sinner sembra riuscire a gestire alla grande, come ha dimostrato anche contro Alex Michelsen. Merito certamente della sua umiltà che lo porta a trattare ogni avversario con la stessa attenzione e anche dell’aver accettato da tempo questa situazione, cosa che magari dovrebbe fare anche Alcaraz, tanto che quando è stato interrogato a riguardo a Tennis Channel Jannik ha un po’ sminuito le parole di Carlos, definendo la situazione da lui descritta come la normalità: “Bersaglio puntato sulla schiena? È normale. Tratto ogni avversario allo stesso modo. Ho un grande rispetto per tutti: questa è la mentalità con cui approccio ogni partita. Cerco di dare il massimo, è l’unica cosa che posso controllare. Se il tuo avversario gioca meglio di te, devi accettarlo”.

L’ex psicologa di Carlos: “Ha subito un danno psicologico”

A cosa sia dovuto questo calo di Alcaraz però non è ben chiaro. Potrebbe essere stato semplicemente un calo fisico dopo le fatiche di inizio anno, oppure uno mentale. A provare a spiegare cosa stia attraversando Carlos ci ha pensato a El Mundo Josefina Cutillas, che è stata la psicologa dello spagnolo fino ai suoi 15 anni: “Carlos ha accumulato troppo stress per molte settimane, e a un certo punto è crollato emotivamente. Ha subito un danno psicologico, così come avrebbe potuto subirne uno fisico. Forse non ha fatto abbastanza prevenzione, o non si è riposato a sufficienza, o non si è concentrato abbastanza sul suo benessere. È quello che potrà fare ora. Quello che è successo non è poi così insolito o grave”.

L’ex psicologa di Alcaraz: “La sua forza motrice è la sfida”

Come sostenuto da Becker, sulla terra rossa potrebbe però tornare l’Alcaraz che tutti conosciamo, spinto magari dalla voglia di difendere la vetta del ranking che attualmente occupa e tornare ad affrontare il suo rivale Sinner, anche perché, come spiega la sua ex psicologa, per Carlos è fondamentale quella sensazione di sfida continua: “Fin da piccolo, la sua forza motrice è sempre stata la sfida, e in quell’ambiente prospera. Si esalta sotto la massima pressione. Ma questo non significa che non la percepisca. In seguito, quando la pressione si allenta, sorgono i problemi. Ad esempio, non so fino a che punto abbia gestito le emozioni della vittoria in Australia”.