Sinner, Galan il primo avversario a Cincinnati: data e orario del match. Fonseca, rimonta nel segno di Jannik

Il colombiano, proveniente dalle qualificazioni, ha sconfitto il ceco Kopriva nel primo turno del Masters 1000 dell'Ohio: per "Sinnerinho" sofferta vittoria sul cinese Bu.

Prende definitivamente forma il tabellone di Jannik Sinner a Cincinnati, nel Masters 1000 sul cemento dell’Ohio che precede l’inizio degli US Open. Tra i primi incontri in programma nella giornata inaugurale, quello tra i possibili sfidanti del numero 1: ecco chi tra il colombiano Daniel Elahi Galan e il ceco Vit Kopriva s’è guadagnato il diritto ad affrontare il rosso di San Candido nel match previsto nella giornata di sabato, in orario da definire: tra Cincinnati e l’Italia ci sono sei ore di differenza e gli incontri scattano dalle 11 locali, le 17 italiane. Ma potrebbe anche giocarsi nel cuore della notte.

Cincinnati, Galan batte Kopriva e si regala Sinner

È stato Galan a spuntarla sul ceco. Il colombiano, numero 134 della classifica ATP, ha dato seguito al brillante cammino nelle qualificazioni, dove aveva piegato il giapponese Taro Daniel e il kazako Alexander Shevchenko, in entrambi i casi in due set. Anche contro Kopriva non si è smentito, comandando sempre il punteggio e il ritmo del gioco: 6-2 6-4 il finale. Terraiolo incallito, vegetariano con particolare predilezione per fagioli, ceci e cereali, Galan è allenato dal papà Santos. Fan di Federer e di Estrella Burgos, ha già affrontato Jannik due volte e in entrambe le circotanze ha perso: in Coppa Davis nel 2021 e agli ottavi di Wimbledon nel 2023.

Jannik, il cammino nel Masters 1000 prima degli US Open

Un avversario in forma ma ampiamente alla portata di Sinner, insomma. Primo atto di un torneo sul cemento – e sotto il sole cocente – di Cincinnati che si annuncia comunque torrido e insidioso. Jannik si gioca molto: deve difendere i mille punti guadagnati col successo dello scorso anno, quando in piena tempesta Clostebol – ma nessuno ancora lo sapeva – arrivò a trionfare in finale su Frances Tiafoe. Durante il percorso Sinner potrebbe trovarsi di fronte un italiano, Lorenzo Musetti, nei quarti di finale. Un altro, Matteo Arnaldi, è uscito subito di scena, piegato in modo beffardo dal francese Benjamin Bonzi.

Vittoria per Fonseca: “l’allievo” di Sinner ribalta Bu

Intanto l’erede designato di Jannik (almeno: questo sognano i brasiliani), il “Sinnerinho” Joao Fonseca, è partito col piede giusto a Cincinnati. Successo in rimonta per lui nel primo turno ai danni del cinese Yunchaokete Bu, che a un certo punto sembrava quasi padrone della situazione. Il 18enne sudamericano ha perso 4-6 la prima frazione, poi ha trovato le energie necessarie per piazzare la rimonta: 6-2 nel secondo set e 7-5 nel terzo, con break decisivo all’undicesimo game. Nel prossimo turno Fonseca, supportato sempre da un’appassionata e rumorosa torcida, se la vedrà con lo spagnolo Alejandro Davidovich Fokina. Di sabato, proprio come il suo idolo Jannik.