Australian Open, Sinner contro Gaston: ecco quando si gioca a Melbourne. L’amico Hurkacz svela un segreto su Jannik

Il tennista italiano debutta lunedì 19 gennaio alle 9 del mattino (ora italiana) contro il francese Hugo Gaston nel primo turno degli Australian Open. Mentre dall’amico Hubi arriva il complimento più bello

Jannik Sinner si prepara al debutto agli Australian Open con l’obiettivo di difendere i titoli conquistati nelle ultime due stagioni. L’azzurro è favorito nel match di esordio ma il francese Hugo Gaston non va sottovalutato. E per i tifosi italiani arriva una buona notizia riguardo l’orario della partita (in programma alle 9 italiane), quindi almeno per il momento niente levatacce e bricchi di caffè.

Hurkacz svela il segreto di Jannik

Un vincente in campo come dimostrano i risultati ma un esempio anche fuori. Jannik Sinner incassa spesso complimenti per il suo comportamento nei confronti degli avversari che a volte, come nel caso di Hubert Hurkacz, sono anche amici. Il tennista polacco ha vissuto un 2025 complicatissimo con gli infortuni che lo hanno fatto crollare in classifica. Ma il suo 2026 è cominciato nel modo migliore e nel corso di un’intervista a Sky Sport ha rivelato un aspetto meno conosciuto del campione italiano: “Jannik e io ci sentiamo spesso per messaggio. Mi sono congratulato con lui per i successi che ho avuto. Ma anche lui è sempre di supporto. Mi ha scritto dopo la prima vittoria dell’anno e poi ancora dopo la vittoria in United Cup. Questi gesti dimostrano il tipo di persona che è. E’ un’ispirazione sia per il modo in cui gioca sia per come si comporta fuori dal campo. E’ un modello da seguire”.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Sinner-Gaston: quando si gioca

Esordio serale per Jannik Sinner e forse c’era da attenderselo. I tifosi italiani aspettavano con ansia di conoscere l’orario del primo impegno dell’atleta altoatesino e il responso è arrivato. Il match di primo turno degli Australian Open si gioca alle 19 ora locale in apertura del programma serale della Rod Laver Arena, quando in Italia saranno le 9 del mattino. Certo gli orari dei match in Australia non sono i migliori per i telespettatori italiani ma gli appassionati troveranno comunque il modo di gettare un occhio sulla partita dell’azzurro.

Dove vedere il match di Sinner agli Australian Open

Gli Australian Open sono un’esclusiva di Eurosport quindi non sarà possibile (almeno stando alle informazioni attuali) seguire gli eventi in chiaro. E’ possibile vedere i match attraverso i canali di Eurosport sia sulla piattaforma di Discovery che attraverso HBO Max, Dazn, Tim Vision e i canali di Prime Video. Per lo slam australiano Dazn ha deciso di concedere l’accesso a 4 canali aggiuntivi senza ulteriori costi per i suoi abbonati che avranno a disposizione 6 finestre in contemporanea.

Australian Open: il tabellone completo