Sinner, prima il gesto da numero 1 poi l’amara ammissione su Alcaraz. Jannik a sorpresa: “Vorrei la vera Davis”

Bel gesto nei confronti di Alcaraz da parte di Sinner, che prima di scendere in campo contro Shelton ha voluto congratularsi con Carlos per raggiungimento del numero 1 di fine anno. La frase a sorpresa di Jannik sulla Coppa Davis

Pochi istanti prima di scendere in campo per l’ultimo match della fase a gironi contro Ben Shelton, Jannik Sinner si è reso protagonista di un bel gesto nei confronti di Carlos Alcaraz appena premiato da Andrea Gaudenzi come numero 1 di fine stagione. Un riconoscimento che l’azzurro ha provato a contendergli fino all’ultimo, come testimoniano le sue parole in conferenza stampa che hanno lasciato trasparire un po’ di delusione. Sinner è tornato anche sulla Coppa Davis, rivelando di voler giocare la “vera competizione”.

Il bel gesto di Sinner per Alcaraz

Protagonista della giornata tennistica di venerdì 14 novembre è stato Alcaraz, che dopo aver vinto giovedì il suo terzo match ai gironi battendo Lorenzo Musetti è stato celebrato e premiato da Gaudenzi come numero 1 ATP di fine anno. Non è passato inosservato però nemmeno il bel gesto di colui che ha provato a contendergli il prestigioso riconoscimento fino all’ultimo, ovvero Sinner, che nonostante fosse concentrato sul match che da lì a pochi minuti o avrebbe visto protagonista ha trovato comunque il tempo per complimentarsi con Carlos battendogli il cinque e con un bel “bravo”, il tutto con il sorriso stampato sul volto, a testimonianza dell’amicizia che lega i due grandi rivali.

L’amara ammissione di Sinner: “Alcaraz n°1? Sarebbe una bugia dire che sono super felice”

Durante la conferenza stampa che ha seguito la vittoria su Shelton Sinner è tornato sul numero 1 di fine anno conquistato da Alcaraz, ammettendo di essere felice per il suo rivale che ha meritato questo riconoscimento, ma facendo trasparire anche un po’ di delusione per un traguardo che in fin dei conti gli è sfuggito per poco e che senza i tre mesi di squalifica probabilmente si sarebbe potuto aggiudicare: “Sono felice per lui, ma sarebbe una bugia dire che sono super felice… Se lo merita, ha giocato una stagione incredibile con due Slam e 8 titoli. Sta giocando ad un livello altissimo su qualsiasi superficie, sta esprimendo in tennis molto molto aggressivo, lo abbiamo visto con tutti e tre i giocatori che ha affrontato qui. La pressione l’ha vissuta anche lui. Sono contento per lui, è un bravissimo ragazzo, ha un grande team. Da parte mia c’è motivazione per l’anno prossimo, per la preparazione. Faremo tanto lavoro. Se c’è un giocatore che se lo merita, sceglierei sempre lui”.

Sinner: “Vorrei la Davis ogni due anni e giocare la vera competizione”

Sempre durante la conferenza stampa Sinner è tornato anche sulla Coppa Davis, augurandosi così come Alcaraz che la competizione in futuro possa essere distribuita su più stagioni in modo da aumentarne anche il prestigio: “Giocare la Davis in questo calendario è complicato. Mi piacerebbe giocare la Davis ogni due anni, magari con le semifinali ad inizio anno e la finale a fine anno”.

Un po’ a sorpresa Sinner ha anche ammesso di sentire la mancanza del vecchio format della Davis, un format che lui non ha mai avuto l’occasione di provare per il semplice fatto che da quando ha iniziato a vestire la maglia dell’Italia non esiste più, ma che vorrebbe provare in futuro: “Non ho mai giocato la vera Coppa Davis, quella con le trasferte, magari in Argentina o in Brasile, dove tutto lo stadio non è contro di te, ma è tutto per l’altra squadra. Questo è lo spirito della Davis, no? Mi piacerebbe una formula su due anni, una competizione distribuita su due stagioni, così da poter organizzare grandi partite in grandi stadi. Renderebbe la Coppa Davis ancora più importante”.