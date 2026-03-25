Sinner, il gesto dell'orecchio a Miami scatena la bufera: "Sembra Alcaraz". Bertolucci difende Jannik

A fine match l'esultanza "sopra le righe" dell'azzurro ha messo in subbuglio i social: mix tra elogi e critiche, scende in campo l'ex capitano dell'Italia di Davis.

È lui o non è lui? Certo che è lui. Anche se robe del genere prima non le aveva mai fatte. Jannik Sinner a Miami sta mostrando una nuova versione di sé. Meno “robot”, etichetta che pure non sembra affatto dispiacergli, e più “umano”, come dimostrato da gesti e atteggiamenti per certi versi inediti, o che in ogni caso il campione altoatesino era riuscito efficacemente a frenare prima di adesso. Al termine del match contro Alex Michelsen, vinto in due set ma a fatica e grazie a una grande rimonta nel secondo parziale, il talento azzurro ha messo la mano all’orecchio e s’è rivolto al pubblico come a dire: “Non vi sento, applaudite più forte”.

Miami, l’esultanza di Sinner contro Michelsen

Un gesto più “alla Alcaraz” che “alla Sinner” e che ha scatenato vivaci reazioni sui social. Un gesto che, in ogni caso, va inquadrato nel momento di una partita che si stava trascinando pericolosamente da oltre un’ora e mezza, in un tie-break in cui Michelsen era partito meglio e con Jannik già protagonista di una clamorosa rimonta dal 2-5 a 6-6. Una reazione quasi istintiva, una delle prime manifestate dal rosso di San Candido in campo, a un punto ottenuto al termine di un lungo scambio, grazie a un rovescio precisissimo e spettacolare. Un punto che avrebbe meritato l’ovazione del pubblico di Miami a prescindere dalla richiesta “esplicita” di Sinner.

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È bufera su Jannik, ma c’è anche chi apprezza

In tanti, evidentemente, hanno visto soltanto il frame dell’immagine sui social e lo hanno giudicato negativamente. “Sembra Alcaraz”, “Si sta trasformando in quel tamarro”, oppure “Ma dai, adesso cominci anche tu con ste pagliacciate?” sono solo alcuni dei tanti commenti trovati qua e là in giro sui social. Un’ondata di stupore mista a sconcerto e anche a un pizzico di fastidio per questa versione “meno controllata” di Sinner. Che però, in compenso, piace ad altri. “Era ora, finalmente un po’ di personalità“. Oppure: “Falli rosicare Jannik”. E ancora: “E si gode col nuovo Sinner latino”.

Gesto dell’orecchio, Bertolucci in difesa di Sinner

Della cruciale questione “gesto dell’orecchio di Sinner” si è occupato anche Paolo Bertolucci, che ha commentato la partita contro Michelsen su Sky: “Rimproveri pesanti a Jannik Sinner per aver osato mettere la mano all’orecchio dopo aver conquistato un punto fenomenale”, il suo pensiero espresso su X. “Non oso pensare cosa dovrà subire quando perderà una partita“. Chissà se il ko arriverà a Miami, dove Jannik – complice un tabellone favorevole – sembra avviato al completamento del Sunshine Double, la straordinaria accoppiata con Indian Wells. Dovesse riuscire nell’impresa, altro che bufere sul suo conto.