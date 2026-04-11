Sinner, il giallo dei 50 punti mancanti: Jannik penalizzato dal regolamento. E Alcaraz punge: “Guarda i miei video”

La corsa per la prima posizione nel ranking ATP si arricchisce di un piccolo giallo: dopo la vittoria con Auger-Aliassime, a Sinner non sarebbe bastato un eventuale ko dello spagnolo, cosa dice il regolamento

Il duello continua. Ma prima di cominciare a pensare alla classifica, Jannik Sinner si deve concentrare sul campo e sulla difficilissima semifinale contro Sascha Zverev con l’obiettivo di arrivare all’atto conclusivo di Montecarlo per la prima volta in carriera. Ma la sfida a distanza con Alcaraz va avanti con regolamento e calcolatrice alla mano.

Sinner e i 50 punti mancanti: il cavillo nel regolamento

Sorpasso sì, anzi no. Dopo la vittoria dell’azzurro ai danni del canadese Auger-Aliassime, tutti i tifosi dell’altoatesino ha subito rivolto lo sguardo al match tra Carlos Alcaraz e Aleksandr Bublik. In palio c’era la semifinale del torneo di Montecarlo e “forse” anche la prima posizione nella classifica ATP. Forse perché sul sempre difficile calcolo dei punteggi della ATP si apre un piccolo giallo. In tanti fanno riferimento ai calcoli di un sito molto diffuso che pubblica una classifica “live” che vedrebbe l’azzurro al primo posto in caso di sconfitta dello spagnolo. Sul sito ufficiale dell’ATP però a Jannik mancano 50 punti e il mistero è presto svelato. Si tratta di un cavillo del regolamento, a Sinner vengono contati anche i tornei obbligatori che non ha disputato lo scorso anno (tra questi Canada e Madrid come Masters 1000) e un quinto torneo ATP 500 (nel 2025 era obbligatorio disputare 5 tornei di questa categoria), per cui l’azzurro arriva a 19 tornei e deve scartare il risultato peggiore ottenuto anche senza giocare (50 punti). Quindi anche in caso di ko di Alcaraz, il sorpasso in classifica sarebbe stato comunque rimandato.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Alcaraz stuzzica ancora Sinner

Un confronto a distanza tra Alcaraz e Sinner che in questo 2026 non si sono ancora affrontati. Le due semifinali in programma domani rappresentano per entrambi un banco di prova importante anche se sulla terra rossa di Montecarlo quello ad avere più da perdere sempre lo spagnolo visto il distacco in classifica e i punti da difendere. Ma c’è sempre voglia di scherzare e in condensa parla dei cambiamenti nel gioco del suo principale avversario: “Ho visto che sta usando molto di più la palla corta e lo sta facendo in maniera geniale. So che stava lavorando su questo aspetto e ora sembra che gli vengano naturali. Potrebbe diventare un’arma importante per lui. Non lo so se per migliorare ha visto i miei video per migliorare, dovete domandarlo a lui”.

Ma lo spagnolo rivela anche quali sono i colpi che ruberebbe all’azzurro: “La cosa che mi colpisce sempre sono i suoi movimenti in difesa e la capacità di passare all’attacco. Il modo in cui si avvicina alla palla, è una cosa che non so spiegare ma sembra sempre riuscire a colpire con il punto dolce della racchetta. E’ incredibile. La seconda cosa è il servizio, è migliorato moltissimo negli ultimi sei mesi sia con la prima che con la seconda”.

La sfida con Zverev: orario e precedenti

Non è la danza della pioggia ma delle nuvole. Jannik Sinner ha vissuto un pomeriggio complicato negli ottavi di finale contro il ceco Machac in cui ha pagato un momento di flessione che ha spiegato come un “calo energetico”. L’altoatesino conferma di avere un rapporto complicato con le alte temperature e contro Auger-Aliassime ha approfittato anche di una condizione climatica più favorevole. Il match contro Zverev è il primo in programma sul centrale di Montecarlo con i due protagonisti che saranno in campo a partire dalle 13.30. Quello di domani sarà il 13esimo confronto tra i due con Jannik in vantaggio per 8-4 e reduce da 7 vittorie consecutive. Gli ultimi due sono stati molto recenti con le sfide in semifinale a Indian Wells e a Miami, ma sulla terra rossa il confronto è senza dubbio più complicato.