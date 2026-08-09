Sinner, il giallo sul ginocchio e l’allarme per Cincinnati: il silenzio del team di Jannik scatena illazioni e polemiche

Le condizioni del finocchio di Sinner sono diventate un caso mediatico: in 5 giorni tante, troppe le versioni sulle condizioni del numero 1 e forse il silenzio del suo team non aiuta

Come sta Jannik Sinner? Difficile saperlo se non dal diretto interessato o dalle persone che gli sono vicine. Quello che si sa di sicuro sono le voci che sono rimbalzate da un lato all’altro nel corso degli ultimi giorni. La preoccupazione per il ginocchio, l’ansia per la partecipazione a Cincinnati, la partenza ritardata per gli Stati Uniti: un fiume di informazioni o presunte tale che hanno scatenato ansia e preoccupazione anche tra i suoi fan. E il silenzio del team di Jannik forse non è stato di aiuto in questa vicenda.

Le condizioni del ginocchio destro

Di notizie ufficiali non ce ne sono, a raccontare le condizioni del ginocchio destro di Jannik Sinner sono i giornalisti con indiscrezioni che però al momento necessitano anche di conferme. Le ultime notizie arrivano dalla Gazzetta dello Sport che rivela come siano cambiati i piani del giocatore nel corso degli ultimi giorni. La partenza per gli Stati Uniti è stata ritardata con il numero 1 del mondo che anche nella giornata di venerdì si sarebbe presentato al J Medical per un trattamento al ginocchio. Si parla di un “sovraccarico” per l’azzurro con l’ultimo trattamento che sarebbe stato indicato dal professore Gianluca Melegati che lo ha visitato a Milano nella giornata di martedì.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

L’allarme per Cincinnati

Secondo quanto scrive il quotidiano sportivo, i dubbi per Cincinnati non sono stati ancora cancellati. La presenza del numero 1 nel Masters 1000 che lo ha visto finalista nell’edizione 2025 sarebbe ancora in discussione con la decisione che verrà presa nelle prossime ore. L’alternativa è quella di rimanere ancora a Torino per continuare i trattamenti al ginocchio e poi volare negli Stati Uniti solo in vista della partecipazione agli US Open che rappresentano il vero grande obiettivo di questa porzione della stagione. Quando avverrà la decisione? Anche qui siamo nell’ambito delle illazioni ma non si andrà oltre martedì visto che nella giornata di mercoledì è previsto il sorteggio del tabellone di Cincinnati.

Il silenzio del team di Jannik

Nel mondo del tennis la salute dei giocatori è sempre un argomento molto delicato. Da sempre i team che seguono un tennista e che si occupano anche della sua comunicazione, tendono a riferire comunicazioni ufficiali soltanto nel caso di rinunce a un torneo. La prassi è molto diversa da quella che si segue nel mondo del calcio, dove le squadre emettono un bollettino sugli infortuni dei calciatori. Jannik Sinner ormai però ha un seguito incredibile, i suoi fan sono sempre alla ricerca di notizie mentre sul “caso ginocchio” al momento ci sono solo illazioni. Il suo team ha preferito, come sempre, scegliere la strada del silenzio e della riservatezza che però in questa particolare circostanza ha aumentato solo di più le illazioni e le polemiche.