Sinner, il ginocchio mette Cincinnati a rischio: nuovi controlli all’orizzonte e il possibile sacrificio per lo US Open

Quella alla Physioclinic di Milano sarebbe stata una visita utile a Sinner per valutare le condizioni del ginocchio infiammato, che potrebbe anche portarlo a saltare il Masters 1000 di Cincinnati

Dopo la rinuncia al Masters 1000 di Montreal anche quello di Cincinnati ora appare in bilico per Jannik Sinner, che nella giornata di martedì 4 agosto si era recato alla clinica Physioclinic in centro a Milano per verificare le condizioni del ginocchio destro. Una visita che ha destato un po’ di apprensione attorno al numero 1 al mondo, che nei prossimi giorni potrebbe tornare nel capoluogo lombardo per ulteriori controllo prima di decidere come programmare il suo rientro in campo.

Sinner, il ginocchio preoccupa

Quella alla clinica Physioclinic di Milano non sarebbe stata una semplice visita di routine programmata da tempo per Sinner. Come annunciato da Gabriele Parpiglia e poi confermato dal Corriere della Sera il motivo della visita dovrebbe riguardare le condizioni del ginocchio destro, quello protagonista della brutta caduta all’esordio a Wimbledon contro Kecmanovic. A effettuare i controlli è stato l’esperto Gianluca Melegati e non è da escludere che nei prossimi giorni Jannik possa fare ritorno alla struttura per un nuovo check prima di prendere una decisione sul suo ritorno in campo.

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Cincinnati a rischio, la possibile scelta verso lo US Open

Ritorno in campo che a questo punto non è più così certo che avverrà a Cincinnati che inizierà il prossimo 13 agosto (con Jannik che però non debutterà prima del 15/16). Secondo quanto riportato Sinner dovrebbe volare in Ohio questa domenica in modo da avere qualche tempo per ambientarsi e adattarsi al cambio di superficie, ma non è da escludere che se dovesse sentire qualche fastidio al ginocchio il numero 1 al mondo decida di rinunciare anche al secondo Masters 1000 nordamericano per recuperare al meglio per lo US Open, suo obiettivo dichiarato e torneo che al momento non dovrebbe essere assolutamente a rischio.

La notizia che fa ben sperare

Stando alla Gazzetta dello Sport però non ci sarebbero grandi motivi di preoccupazioni. Il dottor Melegati avrebbe infatti prescrivendotto un ciclo di cure fisioterapiche a Sinner, che una volta tranquillizzato sulle condizioni del ginocchio è tornato a Montecarlo, dove – sempre stando alla Rosea – si sarebbe allenato ad alta intensità nelle ore più calde della giornata per abituarsi alle alte temperature che potrebbe trovare tra Cincinnati e US Open e sarebbe apparso sorridente e sereno a tutti coloro che lo hanno incrociato.