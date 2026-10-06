La situazione di Jannik impone cautela ma avrà degli impatti sia sulla classifica sia sulle imminenti Finals di Torino. Dal suo entourage non si aggiungono altri dettagli, per ora

Giornalista professionista dal 2007, scrive per curiosità personale e necessità: soprattutto di calcio, di sport e dei suoi protagonisti, concedendosi innocenti evasioni nell'ambito della creazione di format. Un tempo ala destra, oggi si sente a suo agio nel ruolo di libero. Cura una classifica riservata dei migliori 5 calciatori di sempre.

Quanto innescato dall’annuncio, atteso ma non ovvio, della decisione di interrompere qui la stagione ha le sue ripercussioni di breve e lungo termine. Com’è inevitabile che sia, per Jannik Sinner. Non solo Shanghai, come annunciato già dai social direttamente dalla sua voce ma anche Vienna e Parigi e le Finals di Torino. Dietro all’officially over pronunciato da Jannik c’è stata una lunga gestazione composta da consulti (l’ultimo dei quali a Lione), i consulti e le valutazioni che ha dovuto considerare per generare la sua decisione finale. Quella di rinunciare al numero 1 della classifica ATP. Un verdetto che ha la sua rilevanza, la sua gravità. Dal suo entourage, che abbiamo contattato per comprendere il travaglio che ha indotto a un simile epilogo, non trapela altro se non quanto evidente in quel contenuto social. In quel video postato sui social c’è tutto Sinner, c’è tutto il suo staff e il suo gruppo che è anche un po’ calore, amicizia, riferimento.

Sinner chiude il 2026

Chiusa la stagione in anticipo, per problemi a un ginocchio che lo ha condotto a Milano e a Lione oltre che al J|Medical, l’impatto principale o le conseguenze di questo finale amaro del 2026 riguarda la classifica ATP e di riflesso la Race. Sinner perderà il numero 1 del ranking a favore del tedesco Alex Zverev, attuale numero 2, chiamato a non commettere errori e ad approfittare della situazione fisica di Jannik. Per ora non sappiamo che cosa accadrà, forse anche la delicatezza della situazione non ammette altro che il silenzio.

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In questo 2026 a tratti drammatico, per via di quanto accaduto a Parigi, al Roland Garros, e al suo misterioso crollo analizzato a posteriori e l’illusione di essersi definitivamente ripreso nella conferma del lavoro e dei successi seguiti, su tutto Wimbledon, c’era la speranza di un recupero ottimale. Così non è stato. Sono seguite poi le visite e i controlli ad altissimo livello con il prof. Massimo Franceschini, il dr. Gianluca Melegati e il consulto del prof. Bertrand Sonnery-Cottet.

L’impatto in classifica

Lo stop forzato dell’azzurro congela il suo tesoretto punti, che in base al meccanismo di scarto consentirà al rivale Zverev di trovarsi nella migliore delle condizioni possibili e di ambire alla vetta un tempo occupata da Carlos Alcaraz, bloccato dall’infortunio per ben quattro mesi e mezzo.

Ma come cambierà la classifica? Con il forfait di Sinner dagli ultimi appuntamenti del calendario e l’addio a Torino dove andava a difendere un discreto bottino, l’attuale numero 2 ha il sorpasso alla sua portata. Dalla sua, il campione azzurro ha 3000 punti da difendere, che verranno però a mancare per via dello scarto che verrà effettuato.

L’andamento della Race

Un traguardo memorabile per il tedesco, il quale vanta una continuità straordinaria nell’arco di tutta la stagione, mancata a Carlos e a Jannik, e che lo condurrà alla vetta della classifica. L’assenza di Jannik da Torino apre, poi, altri scenari che vertono su chi potrebbe aggiudicarsi l’atto finale dopo due anni consecutivi di dominio da parte sua.

Se studiamo l’andamento della classifica Race, quella che conta solo dei risultati da gennaio a oggi e non degli ultimi 12 mesi, qualche dettaglio in più emerge.

Zverev ha 8.750 punti, mentre Sinner è fermo a 7.950, quota che non potrà più incrementare, secondo l’annuncio di oggi. Qualora mantenesse un andamento similare a quello compiuto fino ad ora, la prima posizione in classifica sarebbe sua, ma non dovrebbe commettere errori di alcun tipo.

In terza piazza c’è lo spagnolo Carlos Alcaraz davanti a Ben Shelton e al nostro Flavio Cobolli. Proprio Carlos ha detto meglio di altri quale sia la situazione quando si incorre in simili problemi. Priorità alla salute fisica e mentale. La convivenza con il dolore, la costante minaccia di un cedimento o di un malessere non possono guidare le scelte. E curarsi è l’unica via praticabile.