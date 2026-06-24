A distanza di quasi un mese, Jannik Sinner torna in campo a Hurlingham per il Giorgio Armani Tennis Classic: nel match di esibizione batte il britannico Norrie e dimostra che Parigi è lontana

Il ritorno in campo che cancella i dubbi. A distanza di quasi un mese dalla sconfitta a sorpresa contro Cerundolo al Roland Garros, Jannik Sinner torna in campo per l’esibizione al Giorgio Armani Tennis Classic che si gioca sull’erba di Hurlingham. L’azzurro si mette in ritmo in vista di Wimbledon battendo con autorità il britannico Cameron Norrie e dimostra di essere tornato in ottime condizioni.

Sinner, tutto facile contro Norrie

Non era semplice riprendere subito il ritmo dopo tanto tempo fuori. L’esibizione di Sinner al Giorgio Armani Classic non è una semplice “amichevole”. Dopo il Roland Garros, l’azzurro ha deciso di rinunciare a tutti i tornei sull’erba e serviva tornare e provare a ritrovare il ritmo prima del debutto a Wimbledon in programma il 29 giugno. Norrie poteva rappresentare una sfida molto complicata per l’azzurro, con il britannico che si trova a suo agio sull’erba ed è un giocatore con la particolarità di essere mancino che può creare delle difficoltà. Sinner è apparso sciolto sin dai primi scambi riuscendo a piazzare subito il break per poi andare a vincere il primo set con un netto 6-3. Nel secondo parziale la situazione resta in equilibrio per qualche game in più, poi il numero 1 del mondo trova un turno in risposta di alto livello e piazza il break che gli consente di vincere anche il secondo parziale con il punteggio di 6-3.

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La novità del giubbotto refrigerante

Il tema caldo è stato uno dei più dibattuti dopo il finale amaro al Roland Garros. Si è parlato molto di quello che è successo a Parigi e se ne è tornato a parlare in queste giornate torride inglesi. Il meteo è diventato una delle prime “notizie” ricercato anche dai tifosi di Jannik Sinner, anche se lo stesso altoatesino (così come il suo team) hanno sempre sostenuto che la sconfitta contro Cerundolo non sia stata dettata solo dal caldo. E sull’erba di Hurlingham, l’altoatesino ha portato in campo una novità con la scelta di indossare un giubbotto refrigerante. Se per l’azzurro si tratta di una novità, nel mondo dello sport è una pratica molto utilizzata. Nel ciclismo è un oggetto in uso da tempo soprattutto prima delle cronometro, ma anche nel mondo del calcio stanno facendo capolino in occasione soprattutto di questo Mondiale.

L’ammissione sul Roland Garros

Prima della sfida con Cameron Norrie, il tennista italiano ha parlato a lungo a SuperTennis dove ha parlato delle sue condizioni ma anche di quello che è successo al Roland Garros. Dopo i controlli al San Raffaele, tutti gli allarme sono rientrati: “Sto benissimo. Abbiamo fatto tutti i controlli e sembrano tutti molto buoni, quindi sono felice. Avevo bisogno di un po’ di tempo libero dopo Parigi. Ho passato 10 giorni con la mia famiglia e i miei amici. Ho avuto molto tempo per la preparazione adesso, concentrandomi molto sull’allenamento fisico”.

Dopo il crollo al Roland Garros, non ci sono stati solo i test medici ma anche riflessioni all’interno del team: “Abbiamo avuto lunghe conversazioni dopo Parigi, cercando di capire se sarebbe successo lo stesso se non avessi giocato un paio di tornei prima. Non lo sappiamo. Forse avremmo potuto gestire meglio un paio di cose ma finora ho avuto una stagione incredibile. Ho imparato da quello che è successo e penso che mi renderà ancora più forte in futuro”.