Sinner guida l’entry list dello US Open, presenti Alcaraz e Rune: ma Jannik può boicottare il torneo, doppio con Williams a rischio

Saranno ben dieci gli azzurri presenti allo US Open, tra cui ovviamente il numero 1 ATP Sinner, il quale potrebbe continuare la sua battaglia contro gli slam e boicottare il torneo mettendo a rischio la sua presenza nel doppio misto con una delle sorelle Williams

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Con la stagione sull’erba e sulla terra europea agli sgoccioli, il circuito si appresta a cambiare continente per quella sul cemento nordamericano, dove l’evento clou sarà l’ultimo Major dell’anno, lo US Open, che oggi mercoledì 22 luglio ha diramato l’entry list ufficiale, dove sono stati annunciati i ritorni anche di Carlos Alcaraz e del lungodegente Holger Rune, oltre alla presenza di Jannik Sinner, il quale però potrebbe continuare i suo boicottaggio contro i tornei dello Slam mettendo a rischio la sua presenza nel tabellone del doppio misto dove secondo alcune voci potrebbe partecipare in coppia con una delle sorelle Williams.

Sinner guida i 10 azzurri allo US Open

Ultima settimana in Europa e poi via rotta verso il nuovo continente per la stagione sul cemento nordamericano che culminerà con lo US Open, torneo che mette in palio l’ultimo titolo slam della stagione. Grande protagonista del Major newyorkese sarà senza dubbio l’Italia, che si presenta con ben dieci giocatori iscritti, Jasmine Paolini ed Elisabetta Cocciaretto nel tabellone femminile e Flavio Cobolli, Lorenzo Musetti, Luciano Darderi, Matteo Arnaldi, Matteo Berrettini, Lorenzo Sonego, Mattia Bellucci e ovviamente il campione dell’edizione 2024 Jannik Sinner in quello maschile.

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Presenti anche Alcaraz e Rune nell’entry list

Nell’entry list diramata mercoledì 22 luglio dallo US Open si leggono anche i nomi di due giocatori che gli appassionati sperano da tempo di rivedere sui campi da tennis, quelli di Alcaraz e Rune, che dovrebbero recuperare in tempo dai rispettivi infortuni per prendere parte all’ultimo slam dell’anno. Il piano di Carlos è quello di rientrare in realtà già al Masters 1000 di Cincinnati per prepararsi al meglio in vista del Major a stelle strisce, anche se i dubbi sulla sua presenza rimangono, mentre per quanto riguarda Holger le incognite sono maggiori, ma come ammesso da lui stesso sui social il suo obiettivo è proprio quello di tronare a competere allo US Open.

Sinner pronto a boicottare il misto allo US Open, niente coppia con le sorelle Williams?

Intanto dopo il Roland Garros e Wimbledon anche lo US Open rischia il boicottaggio da parte di molti top player, compreso Sinner, da sempre in prima linea in questa battaglia per una più equa redistribuzione dei guadagni dei Major a vantaggio dei giocatori. Se nei due slam europei il boicottaggio aveva colpito quasi esclusivamente le conferenze stampa, come avevamo già raccontato tempo fa, in quello newyorkese i giocatori starebbero valutando di boicottare il doppio misto, torneo trasformato ormai in un’esibizione che si disputa nella settimana precedente all’inizio dello Slam e che garantisce un’importante guadagno per il Major.

Tra i giocatori che potrebbero rinunciare a prendere parte al doppio misto c’è anche il nostro Sinner, che secondo alcune voci avrebbe potuto parteciparvi in coppia con una delle sorelle Williams (più probabilmente Venus, con Serena che invece dovrebbe giocare insieme ad Alcaraz). Una coppia spettacolare che certamente aiuterebbe ad attirare ancora più pubblico e spettatori, aumentando le entrare dello US Open, che per questo motivo potrebbe decidere di venire incontro ai giocatori aumentando il montepremi, che verrà annunciato nei prossimi giorni.