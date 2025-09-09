Sinner si consola a cena con Laila Hasanovic e c’è chi vede un “anello”: Kalinskaya rifila l’ennesimo due di picche a Rune

Il tennista altoatesino e la modella danese avvistati in un famoso ristorante di New York dopo la finale contro Carlos Alcaraz e un gioiello attira l’attenzione dei tifosi di Jannik

Una cena per dimenticare la delusione di una finale persa. Jannik Sinner è stato avvistato nella notte di New York in compagnia di Laila Hasanovic, alimentando le voci di gossip che impazzano già da diverse settimane. Un modo per provare a mettersi alle spalle la delusione degli US Open con il trofeo finito nelle mani di Alcaraz. Mentre la sua ex Anna Kalinskaya rifila due di picche.

La cena a New York

Non è stato facile incassare la sconfitta in finale contro Carlos Alcaraz. Il ko è costato a Jannik Sinner il numero 1 della classifica ATP ma soprattutto la possibilità di conquistare lo slam numero 5 della sua carriera. Una sconfitta che fa male a cui il tennista azzurro ha deciso di reagire, come spesso ha fatto, rifugiandosi nelle persone a lui care. E stavolta a stargli vicino c’è anche la sua nuova fiamma, Laila Hasanovic.

La modella danese di origini bosniache è stata fotografata sugli spalti dell’Arthur Ashe mentre seguiva con grande attenzione le partite di Jannik e poi lo ha consolato domenica sera con i due che sono stati avvistati a cena in uno dei ristoranti più alla moda di New York, Nobu. Sui social è stata proprio Laila a pubblicare alcuni scatti e video della serata, tutti però senza che nell’inquadratura ci fosse il tennista azzurro, da sempre molto schivo e riservato.

Il particolare che non passa inosservato

Laila pubblica anche uno selfie con un bellissimo vestito nero, scatto che sembra assolutamente innocente ma che rivela un anello all’anulare della mano sinistra. Tanto è bastato per scatenare le illazioni dei tifosi di Jannik Sinner, che già pensano che quel gioiello possa significare qualcosa di importante. E nei prossimi giorni i due potranno finire di nuovo sotto l’occhio dei cacciatori di gossip; con Sinner che dopo qualche giorno di riposo, riprenderà gli allenamenti a Montecarlo che è stata anche la sede dei primi avvistamenti.

Kalinskaya e il due di picche a Rune

Chi invece non riesce a fare breccia nel cuore delle tenniste è Holger Rune, che rimedia un’altra figura non esattamente invidiabile. Il giovane tennista danese era già finito al centro del gossip quando la russa Kudermetova aveva rivelato di aver ricevuto delle avance da Holger. Avance immediatamente rispedite al mittente anche in virtù del fatto che la tennista russa è sposata.

A New York un anno fa c’era stato il famoso bacio tra Sinner e Anna Kalinskaya, una relazione che però da quel momento ha vissuto prima una fase di crisi e poi la rottura. E la bella Anna ha rivelato che nelle ultime settimane, il buon Rune ha provato una mossa anche nei suoi confronti: “Prima ricevevo più inviti a uscire, forse perché ero più giovane. Ma ce n’è uno che mi ha scritto 10 volte prima di arrendersi, Holger Rune. Ma lui scrive a tutte quindi merita che lo dica in pubblico, si sopravvaluta troppo”.