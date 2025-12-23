Sinner e Hasanovic inseparabili, Laila insegue Jannik a casa da mamma e papà per Natale: l’indizio social

Sinner ha terminato la prima parte della preparazione per il 2026 e da Dubai ora tornerà per le vacanze di Natale a casa a Sesto, dove potrebbe raggiungerlo anche la sua amata Laila Hasanovic

Dopo circa tre settimane Jannik Sinner è pronto a lasciare Dubai dove ha svolto la prima intensa parte della preparazione in vista della nuova stagione. Dagli Emirati Arabi l’azzurro tornerà a casa in Alto Adige dalla sua famiglia dove trascorrerà le vacanze di Natale, forse in compagnia anche della sua dolce metà Laila Hasanovic, che sui social ha condiviso due indizi alquanto inequivocabili.

Sinner termina la preparazione a Dubai: ora si torna a casa per Natale

La prima parte della preparazione di Sinner in vista della nuova stagione può considerarsi conclusa. Dopo circa tre settimane di allenamenti sempre più intensi sotto il caldo sole di Dubai – utile per prepararsi alle alte temperature che troverà in Australia – in compagnai di tanti altri colleghi e connazionali con cui si è allenato, Jannik è ora pronto a tornare a casa. Dal caldo degli Emirati Arabi, infatti, Sinner volerà oggi martedì 23 dicembre al freddo e alla neve della sua cara Sesto, dove passerà le vacanze di natale insieme alla famiglia.

Anche Laila insieme a Jannik in Alto Adige?

Oltre alla mamma Siglinde, al papà Hanspeter e al fratello Mark, Sinner in Alto Adige potrebbe ritrovare anche la sua dolce metà Laila Hasanovic, almeno così sembrerebbe da un paio di indizi social lasciati proprio da quest’ultima, che sul proprio profilo Instagram ha postato due storie con due foto, una raffigurante una valigia organizzata e pronta per partire e l’altra una bella montagna innevata, che inevitabilmente fa pensare a Sesto. Al momento non è ancora chiaro se quella sia effettivamente la destinazione della modella danese, ma visto anche quanto la coppia è apparsa affiatata negli ultimi mesi sembrerebbe essere l’eventualità più probabile e che certamente farà più piacere a Jannik.

Profilo Instagram di Laila Hasanovic

Il programma di Sinner per preparare il 2026

Passati i giorni di vacanza natalizia Sinner riprenderà immediatamente i suoi allenamenti per prepararsi al meglio per la prossima stagione. L’azzurro infatti dovrebbe poi tornare a Montecarlo già il 27 dicembre per riprendere la preparazione in compagnia di Simone Vagnozzi e Umberto Ferrara, mentre Darren Cahill attenderà il resto del team in Australia, dove si presenteranno dopo essere passati dalla Corea del Sud, dove è previsto il loro arrivo per il 6 gennaio, per il match d’esibizione contro il rivale Carlos Alcaraz.