Sinner come Hitler, Fedez chiede scusa a Jannik: “Ecco che cosa volevo dire, mi è venuta malissimo”

Il rapper milanese ha sfruttato l'occasione del concerto al Forum di Assago per scusarsi con l'ex numero uno al mondo del tennis e spiegare il senso della strofa incriminata

La storia condivisa su Instagram, la polemica, le spiegazioni raffazzonate a La Zanzara, la denuncia e, ora, le scuse. Questi passaggi chiave della vicenda che negli ultimi giorni ha letteralmente investito Fedez dopo le strofe che accostano l’ex numero uno del tennis mondiale ad Adolf Hitler: “L’italiano ha un nuovo idolo, si chiama Jannik Sinner, purosangue italiano con l’accento di Adolf Hitler”.

Fedez ritratta sulla strofa incriminata

Il rapper milanese ex marito di Chiara Ferragni, Fedez, è tornato sulla polemica degli ultimi giorni con Jannik Sinner proprio durante il primo dei due concerti in programma al Forum di Assago. Eventi in cui, durante l‘intervista rilasciata a Giuseppe Cruciani nel corso de La Zanzara, aveva promesso di non censurare la strofa incriminata e che tirava in ballo anche il Vaticano, Elly Schlein, il neo santo Carlo Acutis e l’assassinio di Charlie Kirk.

Le scuse a Jannik

Come riportato da Il Corriere dello Sport, Fedez avrebbe spiegato al pubblico presente al palazzetto: “Ho scritto una nuova canzone, ma è successo un casino e mi assumo tutte le responsabilità. Volevo portare all’esasperazione diversi concetti, paragonando sportivi che non sono considerati italiani allo sportivo italiano più famoso al mondo, Sinner. Non sono riuscito a spiegarmi e chiedo scusa”.

Il ragionamento dietro la rima

Cosparso il capo di cenere, Fedez ha poi voluto spiegare meglio il ragionamento dietro la rima. Un ragionamento che “ovviamente, mi rendo perfettamente conto, non si capiva. Nel brano prendo delle tesi e le porto all’esasperazione. Tra le altre cose, dico anche che ‘sono convinto, sono d’accordo con Dell’Utri, la mafia non esiste’. Ovviamente, io non sono d’accordo con Dell’Utri, voleva essere un’esasperazione”.

Paradosso italiano

“Sinner? Volevo prendere lo stesso paradosso utilizzato per degli atleti italiani che nascono e vivono in Italia e che, molto spesso, non vengono considerati dei veri italiani perché hanno il colore della pelle diversa dalla nostra e applicarlo sul più grande sportivo vivente in Italia (Sinner, ndr) ma evidentemente mi è venuta malissimo… non posso fare altro che chiedere scusa”, ha concluso Fedez, che spera di poter mettere finalmente la parola fine a questa non certo piacevole vicenda.