Montecarlo, Sinner scopre il suo avversario ma il debutto è ancora in dubbio. E dalla Spagna c’è una nuova minaccia

Il tennista italiano, numero 2 del mondo, giocherà il suo primo match contro il francese Ugo Humbert che ha battuto nel derby transalpino Moise Koumè. Jodar sulle orme di Carlos Alcaraz

Per lui gli sport americani non hanno segreti: basket, football, baseball e la capacità innata di trovare la notizia dove altri non vedono granché

Jannik Sinner ha conosciuto il rivale che affronterà nella prima partita del Masters 1000 di Montecarlo. Il tennista numero 2 al mondo se la vedrà contro il francese Ugo Humbert che ha sconfitto nel derby il connazionale e giovane promessa del tennis Moise Kouamè. Ma per conoscere il giorno del match dei sedicesimi bisogna aspettare almeno un altro giorno.

Humbert spegne le speranze di Kouamé

C’era grande attesa a Montecarlo per il derby francese tra Humbert e Kouamè. Non tanto per il 27enne Ugo, giocatore molto noto nel circuito quando per la giovane sensazione Moise che negli ultimi mesi si è reso protagonista di una clamorosa scalata alla classifica ATP. Il 17enne viene considerato come uno dei giovani emergenti più promettenti e ha già conquistato risultati importanti. Ma sulla terra rossa del Principato a prevalere è stata la maggiore esperienza di Humbert che ha chiuso la pratica in due set con il punteggio di 6-3, 7-5.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Sinner-Humbert: ancora in dubbio la data

Bisogna aspettare però ancora qualche ora prima di conoscere la data del debutto di Jannik Sinner sulla terra rossa del Principato. Un momento particolarmente atteso dai tifosi del tennista altoatesino per capire se il lavoro fatto dall’azzurro nel corso delle ultime stagioni possa pagare i suoi dividendi anche sulla superficie meno preferito. La data balla tra martedì e mercoledì, solo nella giornata di domani (se non ci dovessero essere dei ritardi dovuti al meteo) si conoscerà con esattezza la data della sfida. Solo due le partite giocate in precedenza tra Sinner e Humbert e situazione che in questo momento è di totale parità (1-1). I due confronti sono però piuttosto datati: il primo risale al round robin delle Next Gen Finals del 2019 con la vittoria del francese (4-3, 3-4, 4-2, 4-2). Il secondo invece è datato 2021 quando Sinner ebbe la meglio agli Internazionali di Roma con il punteggio di 6-2, 6-4.

La nuova minaccia dalla Spagna è Jodar

Che Rafael Jodar fosse un giocatore con prospettive importanti lo si era capito sin dalle sue prime apparizioni nel circuito principale, ma che fosse in grado di bruciare così velocemente le tappe era forse meno previsto. Il giocatore spagnolo classe 2006 ha conquistato il primo titolo ATP della sua carriera battendo nella finale del torneo di Marrakesh l’argentino Marco Trungelliti, numero 112 del mondo. La crescita del giovanissimo iberico è stata vertiginosa, esattamente un anno fa occupava la posizione numero 688 della classifica, da lunedì sale addirittura al numero 57 con un salto di 42 posizioni solo nell’ultima settimana. In Spagna già dicono di lui che è il nuovo Alcaraz, e Sinner è avvisato.

Montecarlo: il tabellone completo