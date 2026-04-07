Montecarlo, Sinner: parole a sorpresa dopo lo show con Humbert. Il record “anti-Francia” è allucinante

L’azzurro conquista la vittoria con una prestazione dominante ma non si accontenta. Jannik “anti-Francia”: 35 vittorie contro i tennisti d’Oltralpe

L’arrivo sulla terra rossa poteva rappresentare un momento complicato per Jannik Sinner. Invece il numero 2 del mondo sembra non aver risentito per nulla del cambio di superficie tirando fuori una prestazione da applausi contro il francese Ugo Humbert e avanzando la sua candidatura a fare bene anche al torneo di Montecarlo.

Le parole a sorpresa dopo la vittoria con Humbert

Un vero e proprio show quello di Jannik Sinner nella prima apparizione in singolare sulla terra rossa. La superficie, si sa, non è la preferita ma contro il tennista francese arriva una prestazione di altissimo livello che migliora sempre di più con il passare dei game. Ma a fine partita, a sorpresa il numero 2 del mondo morde il freno: “Sulla terra rossa devi cambiare il tuo stile di gioco, il modo in cui approcci alcune situazione. Non ho avuto molto tempo per adattarmi ma sono contento di poter disputare un’altra partita. Sono venuto qui con buone sensazioni ma senza troppe aspettative. Sono contento di questa vittoria, non era facile contro Humbert ma c’è molto da migliorare, l’obiettivo rimane il Roland Garros”.

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Sinner-Humbert: le emozioni del match

Bolt, tifoso d’eccezione per Sinner

Jannik Sinner va piuttosto veloce contro Humbert, dopo un primo set combattuto, nel secondo parziale il numero 1 scappa via veloce. E quando si parla di velocità non c’è maggiore esporti che Usain Bolt, il detentore del record del mondo di 100 e 200 metri ha fatto la sua apparizione sugli spalti del principato per assistere al match tra l’azzurro e il francese. E dopo il match c’è stata anche l’occasione per scambiare qualche parole e per un abbraccio tra una leggenda e una in divenire.

Il libro dei record si aggiunge: Jannik contro la Francia

La rivalità tra Italia e Francia, quando si parla di sport, è sempre stata molto agguerrita. Molto dipende ovviamente dal fatto di essere vicini, spesso anche da un atteggiamento diverso rispetto alle cose del mondo. A dare nuovo slancio a questa rivalità ci pensa ora Jannik Sinner che dopo la vittoria contro Humbert aggiorna il suo personale libro dei record e proprio dai “cugini” transalpini arriva una statistica impressionante: dall’agosto del 2020 ha giocato 36 partite contro giocatori francesi, ne ha vinte 35 perdendone solo una contro Rinderknech (nel 2021) ma da quel momento sono arrivate 26 vittorie consecutive. Ma i record di Sinner da aggiornare non finiscono qui visto che con i due set conquistati con Humbert la striscia di parziali vinti consecutivamente nei Masters 1000 sale a quota 36.

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