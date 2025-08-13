Sinner ignora i suoi tifosi? L’ennesima accusa dell’amico di Kyrgios è un boomerang: la fan scagiona Jannik e contrattacca

Nuovi veleni su Sinner da parte dell'amico di Kyrgios, che sui social lo ha accusato di ignorare una propria grande fan, che però lo ha prontamente smentito, mostrando il lato migliore di Jannik e del suo team

Nei giorni scorsi sui social è spopolato un video in cui si nota Jannik Sinner, intento a firmare le palline di tanti appassionati che gli chiedevano un ricordo indelebile della loro esperienza a Cincinnati, “dimenticarsi” di autografare il cappellino di una sua tifosissima. Un video poi sfruttato da Pavvy G – non nuovo ad attacchi nei confronti dell’altoatesino – per minare la credibilità da bravo ragazzo del n°1 e accusarlo di ignorare i suoi fan. Peccato che la ricostruzione dell’utente amico di Nick Kyrgios sia completamente infondata, come confermato dalla stessa tifosa, che è poi passata al contrattacco.

Sinner ignora i tifosi? La nuova accusa sui social

Sin dalla uscita della notizia della positività al clostebol, su Jannik Sinner si è scatenata un’ondata di odio social da parte di molti utenti e di alcuni suoi colleghi tennisti – su tutti Nick Kyrgios -, che nemmeno in seguito alla sospensione di tre mesi si è placata, come dimostra Pavvy G – personaggio noto su X e molto vicino al giocatore australiano -, per cui ogni occasione è buona per tornare all’attacco del n°1 al mondo.

L’ultimo episodio si è verificato in occasione di un video registrato a Cincinnati in cui si vede Sinner firmare le palline di tanti appassionati alla caccia di un autografo da conservare gelosamente, ma “dimenticare” una sua accanita fan, con Pavvy G che non si è fatto scappare questa nuova occasione per accusare Jannik di ignorare i propri tifosi.

La tifosa scagiona Sinner: tutta la verità

L’attacco da parte di Pavvy G ha ovviamente scatenato una bufera social. Bufera placata dalla tifosa stessa, anche lei molto attiva su X dove è conosciuta con il nome utente Ophelie973, che ha subito scagionato Sinner, spiegando come lui e il suo team siano stati estremamente gentili con lei fin dai primi giorni a Cincinnati, con Darren Cahill che le aveva anche regalato un biglietto proprio per assistere all’esordio di Jannik dopo che erano stati esauriti nei canali ufficiali.

La tifosa di Sinner ha poi mostrato il cappellino incriminato mostrando come su di esso sia presente un autografo di Jannik e chiuso la discussione pubblicando una foto di lei sorridente proprio al fianco del n°1.

Il contraccatto dopo le accuse a Sinner

La tifosa di Jannik, frustrata da tutto il polverone sollevato da questa questione, ha risposto in più occasioni per le rime a Pavvy G, accusandolo di non poter sostenere il fatto che le sia stato regalato un biglietto da Sinner e Cahill e poi invitandolo a spendere il suo tempo in maniera migliore, magari dedicandosi a un corso di giardinaggio.