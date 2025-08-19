Virgilio Sport
Sinner, il messaggio ai tifosi dopo il ritiro: l'indicazione di Jannik su US Open e futuro

Il numero 1 scrive ai fan: "Non mi sono sentito bene, dispiace avervi deluso". Poi la rassicurazione: "È tempo di riposare un paio di giorni prima di tornare al lavoro".

Il dolore e l’amarezza sono ancora fortissimi. Quella finale di fatto non giocata, quel ritiro imposto da un dolore lancinante allo stomaco e da imprevedibili giramenti di testa, hanno lasciato ferite dure da rimarginarsi. Jannik Sinner, però, è pronto a rialzarsi. Lo ha fatto con fierezza e orgoglio tutte le volte che è stato messo ko, dagli avversari o dalla sorte avversa. La nuova sfida del rosso di San Candido è difendere la posizione numero 1 in classifica. Per farlo ha un solo mezzo a disposizione: far meglio di Carlos Alcaraz a New York. Il che vorrebbe dire, quasi certamente, vincere per il secondo anno consecutivo gli US Open.

Il malore di Jannik e i dubbi sugli US Open

Ma Jannik ci sarà a Flushing Meadows? Al torneo di doppio misto, la baracconata messa in piedi dagli organizzatori a meno di 24 ore dalla finale di Cincinnati, il rosso di San Candido ha rinunciato senza farsi troppi problemi. Dire di no al tabellone principale, però, vorrebbe dire rinunciare a un bel po’ di soldini e – molto probabilmente – anche alla vetta del ranking. Deve rimettersi subito in carreggiata, Jannik. Il primo a saperlo è lui. Anche se le sue condizioni non sono ottimali. Anche se è difficile ritrovarsi dopo una batosta così sconvolgente. Lo sarebbe per tutti: non per Sinner.

Sinner scrive ai fan: “Dispiace avervi deluso”

La carica e la grinta, per fortuna, sono quelle dei giorni migliori. Lo dimostra il tono del messaggio che Jannik ha pubblicato su Instagram per ringraziare e rassicurare i fan. Di più: quasi a voler chiedere scusa per la delusione procurata. “Ieri non mi sono sentito bene e mi dispiace davvero deludervi”, le parole di Jannik tradotte dall’inglese. “Grazie mille a tutti coloro che mi supportano in loco e da casa, il vostro supporto significa tutto per me. Congratulazioni a Carlitos Alcaraz e al suo team, state vivendo una stagione incredibile e vi auguro il meglio per ciò che vi aspetta. Ora è tempo di riposare un paio di giorni prima di tornare al lavoro“.

Il messaggio da Cincinnati e la rabbia dei tifosi

L’ultima parte del post è quella maggiormente indicativa sulle intenzioni del fenomeno altoatesino: staccare la spina per qualche giorno, rimettersi in sesto e dare l’assalto al quarto e ultimo Slam stagionale. Tanti i messaggi di supporto da parte degli utenti, compreso un post dell’account ufficiale del torneo di Cincinnati: “Speriamo che ti senta meglio presto Jannik! E torna più forte che mai”. Un augurio che però non è stato “accolto bene” da molti sostenitori di Sinner. “Tutta colpa degli organizzatori dell’evento, che non rispettano gli atleti. Giocare in condizioni non igieniche è disumano”, una delle tante risposte tranchant.

Sette Slam consecutivi, Sinner e Alcaraz dominano e mettono nel mirino un altro record: le serie più lunghe

