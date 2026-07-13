Sinner, il montepremi da urlo guadagnato a Wimbledon: Jannik supera Alcaraz e Zverev per career prize money

Grazie al montepremi incredibile riservato al vincitore di Wimbledon, Sinner supera Alcaraz e Zverev per quanto riguarda i guadagni ATP in carriera e si porta alle spalle dei soli Federer, Nadal e Djokovic

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Come l’anno scorso, dopo la cocente delusione patita al Roland Garros, Jannik Sinner si è rialzato alla grande a Wimbledon, dove si è confermato campione grazie al successo in finale contro Alexander Zverev. Un trionfo che ha permesso all’azzurro di conquistare il suo primo slam del 2026 e il suo quinto in carriera, ma anche di aggiudicarsi il montepremi più ricco nella storia dei Championships.

Sinner, dopo Parigi c’è sempre Londra

A Londra Sinner ha dimostrato ancora una volta la sua incredibile forza mentale reagendo alla grande alla delusione patita al Roland Garros, terra che da due stagioni si sta rivelando un po’ inospitale per l’azzurro. Se l’anno scorso era arrivata una cocente sconfitta in finale contro Carlos Alcaraz dopo essersi ritrovato due set avanti e con match point a favore, quest’anno la delusione è stata forse ancora maggiore, con Jannik eliminato già al secondo turno per colpa di un improvviso crollo fisico che gli ha impedito di chiudere l’incontro a un game dal match quando si trovava sul risultato di 6-3 6-2 5-1 contro Juan Manuel Cerundolo.

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Come dodici mesi fa anche quest’anno Sinner ha reagito alla grande trovando redenzione a Wimbledon, dove dopo qualche titubanza iniziale (soprattutto all’esordio contro Miomir Kecmanovic) è stato protagonisti di un percorso in crescendo e concluso da assoluto dominatore battendo Novak Djokovic e Alexander Zverev tra semifinale e finale e perdendo un solo set, peraltro al tie-break, tra le due sfide.

Sinner, il montepremi vinto a Wimbledon

Questo successo però vale di più rispetto a quello della stagione passata, almeno dal punto di vista puramente pratico. Quella conquistata quest’anno è infatti l’edizione più ricca di sempre di Wimbledon, che per il 2026 ha aumentato il prize money del vincitore addirittura del 20%, portando la cifra incassata da Sinner a 3,6 milioni di sterline (poco meno di 4 milioni e 250 mila euro), esattamente il doppio di quanto si è portato a casa il finalista Zverev.

Sinner sorpassa Zverev e Alcaraz per guadagni in carriera

Una cifra talmente alta da permettere a Sinner anche di compiere un doppio sorpasso sui rivali Alcaraz e Zverev per quanto riguarda la classifica dei giocatori che hanno guadagnato di più nel circuito maschile, dove ora è preceduto solamente dai Big3 Djokovic, Nadal e Federer. Con il montepremi di Wimbledon Jannik è salito infatti a un totale di 69.654.259 dollari guadagnati in soli premi ATP, scalzando Sascha ($68.426.161) e Carlos ($64.997.598), mentre Roger ($130.594.339), Rafa ($134.946.100) e Nole ($194.673.740) sono ancora lontanissimi.