Tra i giocatori che hanno più contribuito all'esplosione di Sinner avvenuta ormai un paio di stagioni fa c'è senza dubbio Djokovic, che in un'intervista semiseria al Fanatics Fest ha rivelato di aver rimpianto di aver dato a Jannik consigli utili per la sua crescita

Protagonista assoluto del Fanatics Fest a New York insieme ad altre icone globali dello sport, Novak Djokovic ha scherzato (ma nemmeno troppo) sulla sua rivalità con Jannik Sinner, prendendosi ironicamente i meriti dell’esplosione avuta dall’attuale numero 1 del mondo nel 2023 ma rimpiangendo i consigli a lui dati dopo il confronto avuto a Wimbledon nel 2023.

Djokovic: “Ho fatto un errore a dare consigli a Sinner”

Protagonista durante il Fanatics Fest insieme ai comici statunitensi Marcello Hernandez e Kevin Hart dello sketch comico Cold As Balls durante il quale ha risposto in maniera semiseria a una serie di domande immerso in una vasca colma di ghiaccio, Djokovic ha ironizzato sul suo rapporto con Sinner, prendendosi un po’ i meriti della crescita di Jannik che ha permesso all’azzurro di diventare il dominatore assoluto del circuito che è oggi, ma rimpiangendo (ed è forse qui che lo scherzo si mischia con la realtà) i consigli che gli ha dato qualche hanno fa: “Gli ho dato tutti i consigli su tutto ciò che avevo notato in campo i suoi punti deboli, i suoi punti di forza, le cose su cui doveva lavorare… e poi, nei tre anni successivi, mi ha battuto a Wimbledon ogni maledettissimo anno. Quindi forse ho fatto un errore, non lo so”.

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Quella volta che Cahill chiese consiglio a Djokovic per aiutare Sinner

Se certamente la crescita e l’esplosione vissuta da Sinner avuta nelle ultime stagioni non è (solo) merito di Djokovic, è indiscutibile che Nole abbia avuto un ruolo nell’evoluzione di Jannik. Come rivelato l’anno scorso da Darren Cahill nel corso di un’intervista a TNT Sports, il serbo è stato l’unico a offrire consigli veri e propri per la crescita dell’azzurro, forse anche perché ai tempi non lo considerava un vero rivale, un reale minaccia per lui che ancora dominava il tennis maschile:

“Djokovic è stato uno di quei giocatori a cui ho chiesto consigli dopo che aveva battuto Sinner in cinque set a Wimbledon nel 2022. Tutti gli altri giocatori si erano limitati a dirmi frasi di circostanza piuttosto banali, ma non lui. Nole mi ha spiegato che il gioco di Jannik doveva diventare più vario e imprevedibile e che doveva migliorare il servizio. Le sue parole ci hanno davvero aiutato. Sapevamo già in quali aree del gioco Sinner doveva progredire, ma ascoltare quelle parole da una leggenda come Novak ci hanno dato una prospettiva diversa”.

L’inversione di rotta nei confronti tra Sinner e Djokovic

Stando alle parole di Djokovic, i consigli di cui ha parlato durante il Fanatics Fest non sarebbero stati gli stessi menzionati l’anno scorso Cahill, ma altri dati direttamente a Sinner nel 2023, anno cruciale per la crescita di Jannik, che solamente alla fine di quella stagione era riuscito a ottenere le sue prime vittorie su Nole (memorabile quella che di fatto ha spianato la strada all’Italia verso il secondo storico successo in Coppa Davis nella sua storia). Dopo quell’anno infatti la rivalità tra i due giocatori si è totalmente ribaltata, con l’azzurro che ha sempre battuto (anche in maniera netta) il serbo tranne in occasione dell’Australian Open di questa stagione, collezionando dal 2024 cinque vittorie su Djokovic (di cui però solo due a Wimbledon contrariamente a quanto affermato dall’attuale numero 7 ATP) a fronte, appunto, di una sola sconfitta.