Sinner in imbarazzo a Madrid, il malinteso e la rassicurazione a Laila: “Non ho bisogno delle app di dating”

Match tutto da ridere quello tra Sinner e Moller, tra racchette che volano, palline schiaffeggiati e scontri fortuiti con le raccattapalle, fino al malinteso col giornalista che ha messo in imbarazzo Jannik

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Buona vittoria di Jannik Sinner, che dopo le difficoltà dell’esordio si è sbarazzato agevolmente di Elmer Moller approdando cosi agli ottavi di finale del Masters 1000 di Madrid. Giornata comunque non priva di difficoltà per l’azzurro, protagonista durante l’intervista in campo di un simpatico malinteso con il giornalista, che ha causato non poco imbarazzo nel numero 1 del mondo.

Sinner alza l’asticella e travolge Moller

Dopo il tribolato successo all’esordio contro Benjamin Bonzi al terzo turno contro Moller è arrivata una vittoria ben più agevole per un Sinner apparso in crescita e più a suo agio con le particolari condizioni dei campi di Madrid. L’azzurro è stato infatti in controllo per gran parte dell’incontro, l’unica eccezione un passaggio a vuoto sul finire di primo set, riuscendo a domare l’arrembante giovane danese, trionfando per 6-2 6-3 in poco più di un’ora e un quarto, durante la quale ha provato anche qualche variante tattica rispetto ai suoi schemi tradizionali, un segnale positivo e che dà l’idea di come Jannik fosse ben più tranquillo rispetto al match col francese.

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Il malinteso con il giornalista sulle dating app

Il vero momento di difficoltà oggi Sinner infatti non l’ha vissuto nel corso del match, ma durante l’intervista post vittoria in campo, durante il quale si è verificato un simpatico siparietto partito da un malinteso col giornalista. Tutto nasce da una domanda di quest’ultimo riguardo i progressi con lo spagnolo compiuti da Jannik, che in tutta sincerità ha risposto: “Oh, no, non è buono (sorride, ndr). Il mio obiettivo è impararlo in un anno, provo a imparare, ho anche un fisico argentino e la cosa aiuta. Lo capisco, ma non so ancora parlarlo. Devo ancora scoprire quale app usare, Duolingo o Babbel”.

Peccato però al posto di Babbel il giornalista abbia capito Bumble, che invece è un app di incontri: “Bumble è un app di dating”. Da qui l’imbarazzo di Sinner, che ha immediatamente corretto il giornalista, mandando una sorta di rassicurazione anche alla sua compagna Laila Hasanovic: “No, Babbel, comunque non è un app di dating, non è ho bisogno (ride, ndr). Sei tu che hai capito l’app di dating!”.

Scene comiche a Madrid: Moller perde la racchetta e schiaffeggia la pallina, Sinner si scontra con una raccattapalle

Quello durante l’intervista non è stato l’unico momento di ilarità dell’incontro tra Sinner e Moller. Il primo ha riguardato il danese, che al momento di dover difendere un set point nel primo parziale, subito dopo aver servito ha perso il controllo della propria racchetta scagliandola a terra e sfogando poi la propria rabbia per il set perso contro la pallina, schiaffeggiata con la mano.

Il secondo ha invece avuto come protagonista Sinner, che, nel tentativo non riuscito di arrivare su una buona palla corta di Moller, ha proseguito dritto verso la sua panchina dopo il secondo rimbalzo della pallina, finendo però con lo scontrarsi con una raccattapalle. Un imprevisto simpatico, con Jannik che ha poi subito sorriso e si è sincerato di non aver fatto male alla ragazza, che ha fatto segno di essere a posto.