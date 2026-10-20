Il rinvio del Six Kings Slam potrebbe fornire un assist d'oro a Sinner per il suo rientro, che - come lasciano intendere gli indizi provenienti da Riad - potrebbe avvenire prima del 2026, con buona pace per Tien

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Fermo dalla finale di Wimbledon disputata lo scorso 12 luglio per un infortunio al ginocchio che a inizio ottobre lo ha portato ad annunciare la fine anticipata della sua stagione, ci si attendeva che per rivedere Jannik Sinner in campo si sarebbe dovuto attendere il 2027. Alcuni indizi provenienti dall’Arabia Saudita lasciano però pensare che l’azzurro potrebbe tornare a competere già a fine 2026 in occasione del Six Kings Slam, evento d’esibizione che si tiene a Riad e che è per cause di forza maggiore è stato posticipato dalla fine di ottobre alla fine di dicembre.

Six Kings Slam rimandato tra Natale e capodanno

Come accaduto i passati due anni, l’Arabia Saudita si stava preparando ad accogliere i migliori giocatori del circuito in occasione dell’evento a esibizione Six Kings Slam in programma fine ottobre a Riad. Quest’anno però, per via del momento di forte tensione nel Paese Saudita intensificatosi dopo gli attacchi all’aeroporto di Riad da parte degli Houthi yemeniti, gli organizzatori si sono ritrovati costretti a posticipare il torneo, che invece che dal 21 al 24 ottobre si disputerà dal 27 al 30 dicembre.

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Indizio a sorpresa sul ritorno di Sinner: il Six Kings Slam cancella Tien e riaccoglie Jannik

Una scelta obbligata, ma che potrebbe aver fornito un assist a Sinner, che inizialmente aveva dovuto ritirarsi dall’evento, venendo sostituito dagli organizzatori con Learner Tien. Il fatto che però l’evento sia stato rimandato a fine dicembre, quando si spera che l’azzurro abbia smaltito definitivamente i problemi al ginocchio, potrebbe infatti permettere a Jannik di prendere parte all’evento, come lascerebbe intendere anche un indizio degli organizzatori, che nel poster pubblicitario del Six Kings Slam con le nuove date hanno inserito nuovamente Sinner.

Una scelta che potrebbe sembrare casuale e dettata magari dal voler riutilizzare una grafica già pronta e senza dubbio più attraente con Jannik in copertina. Ma il fatto che in precedenza Sinner fosse già stato sostituito da Tien (cancellato in quest’ultimo poster), lascia intendere che magari gli organizzatori abbiano contattato l’azzurro, che – pur senza dare alcuna certezza vista la situazione in cui si ritrova – avrebbe aperto alla possibilità di scendere in campo a Riad a fine dicembre.

Fonte Riyadh Season

Il Six Kings Slam sarebbe l’appuntamento perfetto per il rientro di Sinner

D’altronde il Six Kings Slam sarebbe l’occasione perfetta per Sinner per tornare a competere in vista della nuova stagione dopo mesi di assenza dal circuito. Primo perché la data è particolarmente utile visto che cade poche settimane prima dell’Australian Open ma non troppo vicino al primo slam della stagione. Secondo perché gli permetterebbe di testare le sue condizioni senza sentire la pressione di dover da subito performare non trattandosi di un evento ufficiale ma di un’esibizione.

Terzo, e aspetto più importante, garantirebbe a Sinner la certezza di confrontarsi contro giocatori di altissimo livello come Alex de Minaur (che non avendolo mai battuto in carriera certamente farebbe di tutto per riuscirci quantomeno in un’esibizione) ed eventualmente Novak Djokovic e (con ogni probabilità) uno tra Alexander Zverev e Carlos Alcaraz, sfide che gli restituirebbero subito una risposta esaustiva sul suo livello e sugli aspetti su cui lavorare eventualmente. Ah, in realtà c’è anche un quarto aspetto, ma in questo caso non di campo, ovvero quello economico, dato che comunque la sola presenza al Six Kings Slam gli garantirebbe un’entrata da 1,5 milioni di dollari, che compenserebbe, anche se solo in piccola parte, quanto perso per via dell’infortunio.