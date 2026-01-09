Sinner in Corea pensa all’AO e avvisa Alcaraz: la rivelazione sul giovane Carlos e l’annuncio che scatena i tifosi

Alla vigilia della conferenza stampa dell'esibizione in Corea del Sud Jannik Sinner ha mandato un messaggio chiaro a Carlos Alcaraz in vista dell'Australian Open

L’attesa sta per finire. Manca ormai pochissimo al ritorno in campo di Jannik Sinner e Carlos Alcaraz, che alla vigilia dell’esibizione Hyundai Card Super Match che si terrà in Corea del Sud sabato 10 gennaio hanno parlato in conferenza stampa anche di quanto questo evento sia utile a loro per prepararsi al meglio in vista del vero obiettivo di questo inizio di stagione, ovvero l’Australian Open. I due hanno anche parlato della loro rivalità e del loro bel rapporto, scatenando i tifosi sui social con l’annuncio di un possibile doppio insieme nel prossimo futuro.

Sinner avvisa Alcaraz: “Il vero obiettivo è l’AO”

Come nelle ultime due stagioni, Sinner ha deciso di non disputare alcun torneo in vista dell’Australian Open, preferendo dare più spazio alla sua preparazione e un paio di esibizioni, utili a testarsi ma certamente non troppo impegnative, come quella che lo vedrà impegnato nella giornata di sabato 10 gennaio proprio contro il suo rivale Alcaraz, una sorta di anticipazione di quella che con buone probabilità sarà la finale del primo slam stagionale, al quale Jannik non ha nascosto di star pensando: “Siamo felici di essere qui e vedere tante persone entusiaste di vederci giocare. Speriamo di garantire il miglior tennis possibile e di divertire in campo che è la cosa più importante. Ma anche di essere pronti per il grande evento in Australia, che per entrambi è l’obiettivo importante. Con Carlos abbiamo avuto grandi match in passato ed è bello andare avanti così. Vedervi presenti così tanti in questa conferenza stampa è un grande piacere per noi”.

La preparazione in vista della nuova stagione

In conferenza stampa Sinner è apparso bello carico e voglioso di tornare in campo, anche per testare i frutti della sua preparazione di cui si è detto soddisfatto: “Abbiamo avuto una buona quantità di tempo per preparare la stagione. Ho fatto il Natale a casa con la famiglia e questo ti dà energia. Ci sono un paio di dettagli da aggiustare nelle settimane prima dell’Australia, ma tutto sta andando bene almeno da parte mia”.

A non vedere l’ora di tornare in campo è anche Alcaraz: “Abbiamo avuto un mese per per preparare la prossima stagione. Per tante persone un mese e poco, ma per noi è abbastanza. Ho le batterie cariche per ricominciare la stagione e sono contento di farlo”.

Il ricordo sull’inizio della loro rivalità

Spazio anche per hanno un tuffo nel passato per Alcaraz e Sinner, che hanno ricordato l’inizio della loro rivalità, con Jannik che ha ammesso di non essersi mai considerato un predestinato, cosa che invece da subito era apparso chiaro ai suoi occhi fosse Carlos: “Prima della prima volta avevamo già giocato uno contro l’altro sulla terra rossa in Spagna. Dal mio punto di vista, nel 2021 ero molto lontano dal mio livello attuale. Lui era molto giovane, ma si capiva che era speciale vivendolo dall’altra parte del campo. Ero sicuro che sarebbe arrivato dove è ora, mentre di me non lo ero. Non mentirò. Quella tra noi è una grande rivalità, ma anche fuori dal campo abbiamo un grande rapporto. Per me è sempre un piacere affrontare Carlos, spero di poterlo affrontare tante volte anche perché mi aiuta a raggiungere quello che mi sono prefissato”.

L’annuncio che scatena i tifosi: “Doppio con Alcaraz? Magari questa’anno”

Sinner e Alcaraz non sono solo grandi rivali in campo, ma anche buoni amici fuori. I due hanno sempre speso buone parole l’un per l’altro e anche nei loro incontri durante i tornei o gli eventi hanno sempre mostrato un bel rapporto, tanto che in Corea del Sud sono stati interrogati sulla possibilità di disputare un torneo di doppio assieme, magari già quest’anno come ha detto Jannik: “Non ne abbiamo mai parlato, ma potrebbe essere divertente una volta dividere il campo in modo diverso, con entrambi dalla stessa parte. Giocando singolo e doppio non è facile recuperare, ma potremmo parlarne già quest’anno o il prossimo. Vedremo come andrà”. Proprio questo annuncio ha scatenato le reazioni dei tifosi, che sui social hanno già iniziato a pregustarsi un doppio con i due fenomeni, con alcuni utenti che hanno invitato la Laver Cup (dove già i Big4 giocarono vari match in doppio insieme) a farci un pensierino.