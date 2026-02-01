Sinner in crisi, ma non con Laila: le voci di rottura con la fidanzata e il doppio indizio

Dopo il flop agli Australian Open il rosso di San Candido si rifugia nell'amore: segnali di riavvicinamento sui social alla modella danese che durante lo Slam l'aveva snobbato.

Doveva essere il primo trionfo dell’anno, invece l’Happy Slam si è chiuso anzitempo per Jannik Sinner. Che ha lasciato l’Australia con una valigia colma di rimpianti e amarezze. La sconfitta in semifinale contro Novak Djokovic ha frenato la rincorsa dell’azzurro alla posizione numero 1, anzi ha rafforzato la leadership di Carlos Alcaraz. Lo spagnolo ha vinto il torneo superando in finale in quattro set – e tutto sommato senza troppe ansie – l’eterno Nole e ora può disporre di un vantaggio rassicurante alla vigilia di tre mesi in cui Sinner avrà tutto da guadagnare e niente da perdere. Un Sinner al centro di qualche chiacchiera anche sotto il profilo del gossip.

Australian Open, quanta distanza tra Jannik e Laila

Durante gli Australian Open ha fatto rumore la “distanza” non solo fisica tra Jannik e la sua fidanzata Laila Hasanovic. Certo, l’Australia è dall’altra parte del mondo rispetto all’Europa, in cui la modella e influencer danese è stata trattenuta da pregressi e inderogabili impegni coi brand di cui è vedette e testimonial. Laila non ha disdetto nulla, non ha modificato agenda e scaletta. Scelta più che legittima per una professionista che era (ed è) apprezzata a prescindere dalle sue relazioni amorose. Qualcuno ha sperato fino all’ultimo in una sua “improvvisata” a Melbourne, di certo ci si attendeva forse una maggiore “partecipazione” (anche emotiva) alla campagna australiana del fidanzato.

Il primo indizio social: la reazione alle parole di Sinner

Invece Laila è rimasta silente sui social. Nessuna storia, nessun messaggio di incoraggiamento al compagno, nessuna reazione ai post che lo riguardavano. Un atteggiamento che, al di là della discrezione e del riserbo che da sempre accompagnano Sinner e le sue fidanzate, ha scatenato qualche sospetto. Qualcuno addirittura ha azzardato ipotesi di raffreddamento tra i due, qualche altro nientemeno ha messo in relazione la scarsa verve di Jannik nella semifinale contro Djokovic a presunte frizioni e incomprensioni a distanza con Laila. Congetture probabilmente campate in aria. Perché nelle ultime ore è arrivato un doppio inizio capace di spegnere, o almeno di attenuare, tutte le malignità.

Anche Sinner mette like al post di Laila: spente le voci?

La prima a farsi viva sui social è stata proprio Laila Hasanovic. Come? Con un semplice like consolatorio in calce al post di Jannik post disfatta contro Djokovic. “Non è stata la mia giornata, ma ho dato tutto. Congratulazioni a Nole, è sempre un onore condividere il campo con te. Grazie a tutti per il supporto nelle ultime due settimane. Il lavoro continua. A presto“, le parole di Sinner addolcite dal cuoricino della fidanzata. Poi lo stesso Sinner ha ricambiato con un like in coda all’ultimo post di Laila, impegnata a Copenaghen tra scatti e sfilate. Basteranno questi due indizi, questi piccoli ma significativi segnali, a mettere a tacere voci e pettegolezzi?