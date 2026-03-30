Sinner in doppio a Montecarlo col suo ‘servo’ volgare Bergs, singolare in dubbio: Alcaraz incrocia le dita

Ufficiale la presenza di Sinner in doppio con Bergs a Montecarlo, mentre non si sa ancora se Jannik prenderà parte al torneo di singolare, con Alcaraz che potrebbe dunque salvare il numero 1

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Terminato il Sunshine Double per Jannik Sinner sarà tempo di concentrarsi subito sulla terra rossa, dove è chiamato a fare bene per scavalcare Carlos Alcaraz e tornare numero 1. Cosa che potrebbe accadere già a Montecarlo, ammesso che effettivamente decida di prendervi parte. La presenza dell’azzurro al primo Masters 1000 sul rosso infatti al momento è stata ufficializzata solamente in doppio, dove farà coppia con Zizou Bergs.

Sinner, dubbio Montecarlo: Alcaraz spera

Quella che sta per iniziare sarà una fase cruciale della stagione di Sinner, forse la più importante. Sulla terra rossa infatti Jannik avrà una ghiotta chance di mettere da parte punti importanti e tornare in vetta alla classifica, oltre alla possibilità di conquistare l’unico slam che ancora gli manca, ovvero il Roland Garros.

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Considerate però le fatiche di Indian Wells e Miami e il fatto di doversi adattare a una nuova superficie, non è da escludere che Sinner decida di rimandare il proprio debutto stagionale sulla terra al Masters 1000 di Madrid e prendersi qualche giorno di riposo e di preparazione sulla terra rossa proprio per arrivare riposato e carico agli eventi clou di questa stagione, gli Internazionali d’Italia e il Roland Garros. Una scelta che verrebbe accolta certamente col sorriso dal suo rivale Alcaraz, che rimanderebbe così la possibilità di venire scavalcato nel ranking.

Sinner in doppio con Bergs a Montecarlo

Probabile comunque che alla fine Sinner deciderà di prendere parte al torneo monegasco vista anche la posta in palio, il fatto che comunque si tratti di un torneo più breve rispetto agli altri Masters 1000 in calendario e che lo aiuterebbe a ritrovare subito il feeling con la nuova superficie. Motivo per cui Jannik ha deciso di prendere parte anche al torneo di doppio come fatto a Indian Wells. In questa occasione il suo compagno di squadra non sarà però Reilly Opelka, ma Zizou Bergs.

Bergs scherza: “Sono la prostituta di Sinner e Alcaraz”

Zizou Bergs che tra l’altro è anche uno degli sparring partner preferiti di Sinner, ma anche da Alcaraz, con entrambi i giocatori che si sono allenati con lui anche a Indian Wells. Una situazione che molti suoi colleghi certamente gli invidiano, ma che mostra il suo non tirarsi indietro nemmeno davanti a sessioni estremamente intense, ma anche tutta la sua disponibilità a mettersi al servizio di Jannik e Carlos, concetto che lo stesso Bergs ha riassunto al meglio rispondendo in maniera simpatica a una domanda di un’intervistatrice dell’ATP a riguardo: “Sono la loro prostituta. In qualunque momento loro vogliano allenarsi io ci sono”.