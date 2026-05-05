Sinner in mezzo alla faida tra Alcaraz e Ferrero: è il compleanno di Carlos, ma l'ex coach celebra Jannik

La storia Instagram del tecnico "scaricato" a dicembre sembra uno sberleffo al murciano e anche una risposta alle voci incalzanti relative a un possibile riavvicinamento.

Se mai ci fosse modo di traslare il glossario del calcio in una nicchia di esperti, lui ne farebbe parte. Non si perde una svista arbitrale né gli umori social del mondo delle curve

Tanti auguri a Carlos Alcaraz per il suo 23mo compleanno. Glieli hanno fatto tutti i suoi familiari, i suoi amici più stretti, tantissimi fan, anche molti colleghi. Chissà se glieli ha fatti pure Juan Carlos Ferrero, l’ex coach scaricato a sorpresa da Carlitos al termine della scorsa stagione con la scusa, forse persino vera, di disaccordi contrattuali. In realtà pare che alla base delle divergenze ci fosse la diversità di vedute sulla gestione degli impegni e del calendario del murciano. Fatto sta che, almeno pubblicamente, Juanki non s’è unito alle celebrazioni. Anzi, s’è reso protagonista di una sorta di affronto all’ex pupillo.

La storia Instagram di Juanki che esalta Sinner numero 1

Ferrero, infatti, ha condiviso una storia Instagram per celebrare non Alcaraz ma Sinner: proprio il grande rivale del suo ex allievo. “World N°1 Madrid Champions”, la scritta sull’immagine ripostata da Juanki e il riferimento alla posizione numero 1 non sembra affatto casuale, visto che proprio quando ha deciso di cacciare il suo storico allenatore Carlitos era in vetta alla classifica ATP. Poi è scivolato alla numero 2, ancor prima dell’infortunio rimediato a Barcellona (torneo che, peraltro, Ferrero gli avrebbe sconsigliato di disputare subito dopo Montecarlo) che lo ha tagliato fuori dai giochi per un bel po’.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Juan Carlos Ferrero Instagram

Il messaggio in codice di Ferrero ad Alcaraz attraverso Jannik

Chissà se dietro l’affronto/sberleffo di Ferrero non ci sia anche una risposta indiretta alle recenti dichiarazioni dello stesso Alcaraz, che ha confidato di sentirsi – da qualche mese – più libero, meno oppresso da obblighi e doveri. Di certo il riferimento a Sinner da parte dell’allenatore appare emblematico. Jannik è un esempio di abnegazione e professionalità, di spirito di sacrificio e anche di definizione delle priorità. Un modello da imitare, almeno per chi intende primeggiare a livello mondiale. Celebrando Sinner, Ferrero potrebbe aver voluto inviare un altro messaggio molto chiaro a Carlitos. L’ennesimo, probabilmente, destinato a rimanere inascoltato.

Riavvicinamento tra Alcaraz e Ferrero? Sembrano solo voci

In Spagna da qualche settimana si fanno sempre più insistenti le voci relative a un possibile riavvicinamento tra Alcaraz e il suo vecchio tecnico. Ma, più che indiscrezioni, sembrano essere piuttosto illusioni o speranze. La realtà, confermata dalla surreale celebrazione di Sinner da parte di Ferrero nel giorno del compleanno di Carlos, appare essere ben distante dai propositi e dalle suggestioni di tifosi e addetti ai lavori iberici. Tra l’altro, il nome di Ferrero è stato accostato anche a Jannik in vista di un futuro – che potrebbe concretizzarsi al termine di questa stagione – lontano da Cahill. Di certo tra i due c’è stima. E questa celebrazione social lo conferma.