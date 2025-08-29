Sinner in scia ai record di Federer: Jannik insegue la gloria allo US Open mentre Laila Hasanovic conquista Venezia

Sinner continua a macinare record su record, pareggiando un incredibile risultato di Federer, a cui si "ispira" per il bis allo US Open. Nel frattempo Hasanovic ha conquistato il red carpet di Venezia

Il percorso verso la difesa del titolo allo US Open prosegue a vele spiegate per Jannik Sinner, che dopo aver concesso appena 4 game a Vit Kopriva si è sbarazzato di Alexei Popyrin con un perentorio 6-3 6-2 6-2 che ha permesso all’azzurro di eguagliare il record di 41 vittorie nei primi 50 match sul cemento a livello slam di Roger Federer. Il n°1 però insegue anche un altro record dello Swiss Maestro per conquistare la gloria a New York, mentre la sua presunta fidanzata Laila Hasanovic conquista il red carpet di Venezia.

Sinner eguaglia il record di Federer

Nonostante qualche incertezza al servizio – il 51% di prime messe in campo è forse l’unica nota stonata della sua partita – Jannik Sinner non ha faticato più di tanto a sbarazzarsi di Alexei Popyrin, che dopo aver promesso battaglia in conferenza stampa e crollato 6-3 6-2 6-2 in due ore esatte sotto i potenti colpi dell’altoatesino.

Oltre a garantirgli l’approdo al terzo turno dello US Open contro Denis Shapovalov, questo trionfo ha permesso a Sinner di battere Rafael Nadal e Novak Djokovic e di eguagliare un record di Roger Federer. Quella contro l’australiano è stata infatti – oltre al 23° successo consecutivo sul duro nei Major – la vittoria n°41 nelle prime 50 partite da lui disputate sul cemento a livello slam, esattamente come lo Swiss Maestro, mentre sia lo spagnolo che il serbo si erano fermati a 40. Meglio di loro nella storia del tennis hanno fatto solo Jimmy Connors e John McEnroe (46-4), Ivan Lendl (44-6), Pete Sampras (43-7), Boris Becker e Mats Wilander (42-8).

Jannik a caccia di un bis storico allo US Open sulle orme proprio di Federer

Ma Jannik ora insegue un altro record di Federer. L’azzurro infatti è in corsa allo US Open per un bis che gli permetterebbe di rimanere il n°1 ATP davanti al rivale Carlos Alcaraz. Come testimonia però l’albo d’oro del major statunitense, confermarsi a New York è tutt’altro che semplice, tanto che ne Nadal ne Djokovic (che detiene il record di slam in singolare a livello maschile e ha nel cemento la propria superficie preferita) ci sono mai riusciti. L’ultimo a farcela fu stato appunto Re Roger, che tra il 2004 e il 2008 conquistò cinque edizioni consecutive del torneo.

Laila Hasanovic conquista il red carpet di Venezia

Mentre Sinner insegue la gloria allo US Open, la sua compagna – o presunta tale visto che nessuno dei due ha mai ufficializzato la relazione anche se Jannik pochi giorni fa ha ammesso di essere innamorato – Laila Hasanovic ha conquistato il red carpet del Festival del cinema di Venezia, dove la sera di mercoledì 28 agosto ha sfilato con un elegante abito firmato Giorgio Armani per La Grazia, il nuovo film di Paolo Sorrentino. Ora starà a Jannik provare a fare altrettanto a New York, con un trofeo in mano in più.