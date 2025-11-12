Sinner in semifinale fa gioire Laila e Allegri: Zverev contro arbitro e led, ma è bufera sul "gufo" Panatta

Missione compiuta per Jannik Sinner, già in semifinale alle ATP Finals dopo appena due partite. L’ultimo atto del girone contro Ben Shelton, in programma venerdì, servirà solo a ratificare la prima posizione nel gironcino, utile presumibilmente a evitare Carlos Alcaraz nel primo atto della fase a eliminazione diretta: al rosso di San Candido basterà vincere un set contro il già eliminato statunitense. Vittoria sudata ma – tutto sommato – mai in discussione contro Sascha Zverev, costretto ancora una volta a inchinarsi allo scatenato italiano: 6-4 6-3 il risultato alla Inalpi Arena, in delirio per il suo beniamino.
ATP Finals: Sinner vince, Zverev protesta
Dopo un primo set equilibratissimo, col tedesco bravo a mettere in campo l’87% di prime palle, è stato chirurgico il break piazzato da Sinner al decimo gioco: 6-4, sfruttando le prime palle break a disposizione. Jannik bravissimo poi a rifugiarsi nel servizio in occasione delle sei palle break guadagnate di Zverev nel secondo parziale. In una di queste è nata una discussione, con Sascha che prima ha polemizzato col giudice di sedia per un “net” a suo avviso non ravvisato, poi col led di uno sponsor che si accendeva a intermittenza, disturbandolo. Sinner non s’è fatto distrarre dalle lamentele del rivale e ha chiuso i conti sul 6-3, sfruttando ancora una volta l’unico break piazzato nel set.
L’analisi di Jannik: “C’è tanto lavoro dietro”
“Partita molto difficile, ho servito bene nei punti importanti tanto nel primo quanto nel secondo set“, le parole di Jannik ‘stuzzicato’ a fine gara da Diego Nargiso. “Con Sascha ci conosciamo bene, abbiamo cambiato un po’ tattica. Lui ha giocato molto bene da fondo campo,non è stata una partita con tanti scambi, al livello di quella di ieri sera di Lorenzo, ma sono molto contento e vediamo la prossima come va”. Quindi sulle variazioni: “Le palle corte? C’è tanto lavoro dietro. Nell’ultimo periodo ho giocato bene, con tante partite. Mi sento meglio e stiamo cercando di andare più lontano possibile”.
Laila, Allegri, Bremer e Pennetta in festa per Sinner
Festa grande per il rosso di San Candido e per i tantissimi fan accorsi a osannarlo. Tutti in delirio al termine della partita, con lo stesso Jannik visibilmente emozionato. Tra i tifosi che lo hanno applaudito dagli spalti dell’Inalpi Arena anche Max Allegri, l’allenatore del “suo” Milan. Ma anche lo juventino Bremer, Flavia Pennetta, Francesca Michielin e tanti altri. Ovviamente, non poteva mancare Laila Hasanovic. Sì, tutto come da copione: la modella danese è ormai una presenza fissa al fianco di Jannik, più volte inquadrata dalle telecamere tv nel corso del match. Sempre con gli occhi che le brillavano, guardando il suo boyfriend controllare a piacimento l’incontro.
“Panatta sembra Pietrangeli”: l’incredibile accusa
A proposito di tv, da segnalare un’imprevedibile bufera social per il commento di Adriano Panatta sulla Rai. L’incredibile accusa all’ex campione? Quella di “rosicare” per i successi di Sinner, come un Pietrangeli qualsiasi. “Ad Ascoltare Panatta sembra davvero che sia contento quando Sinner sbaglia qualcosa”. E ancora: “Sembra che Jannik gli faccia orrore, un’ora a trovargli difetti, a dire che stesse giocando male”. Oppure: “Marco Fiocchetti fa tenerezza, deve stare appresso alle c… di Panatta”. E infine, dopo un commento di Rita Grande: “Secondo la Grande, il principiante non apprezza i numeri della partita di Sinner, chissà cosa ne pensa Panatta che non ha fatto altro che criticare per tutta la partita il gioco di Sinner”.