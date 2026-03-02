Virgilio Sport
Sinner a Indian Wells, Bergs lo fa disperare e i fan lo attaccano: nel mirino la nuova Porsche di Jannik

Prime sedute sul cemento californiano per il rosso di San Candido: la reazione a un gran colpo del belga è virale, mentre fanno discutere le immagini della sua nuova "utilitaria".

L’esordio nel Masters 1000 di Indian Wells s’avvicina e Jannik Sinner vuol farsi trovar pronto. Nel regno di Carlos Alcaraz, che qui ha vinto nel 2023 e nel 2024, il rosso di San Candido sa di giocarsi molto. Le due sconfitte ravvicinate, agli Australian Open contro Novak Djokovic e a Doha contro Jakub Mensik, hanno fatto accendere delle spie rosse non tanto in termini di divario nella classifica ATP (il ritorno in prima posizione, anche a medio termine, è diventato un miraggio) quanto a livello di fiducia e autostima. E il “clima” che c’è attorno a Sinner non lo aiuta a rimanere tranquillo. In mezzo ad accuse, veleni e bufere provenienti soprattutto dalla Spagna, deve fare i conti anche con qualche “venticello” dall’Italia.

Sinner, le insidie del sorteggio di Indian Wells

Con Darren Cahill a fargli da angelo custode e Simone Vagnozzi lasciato invece a casa a riflettere su eventuali migliorie nel suo stile di gioco, Sinner ha iniziato ad allenarsi sul cemento californiano. Il primo obiettivo è abituarsi in fretta al clima secco e arido della Coachella Valley, il secondo è prendere confidenza con una superficie a lui mai tanto congeniale. Il suo percorso potrebbe essere influenzato anche dal sorteggio, in programma nella notte tra lunedì e martedì. La certezza è che Sinner, ovviamente, affronterebbe Alcaraz solo in finale e uno tra Zverev e Djokovic solo in semifinale. Nei quarti, invece, i possibili rivali si chiamano Musetti, De Minaur, Fritz o Shelton.

L’allenamento con Bergs: Jannik “si dispera”

L’esordio è previsto solo tra venerdì e sabato (dal primo turno, in programma tra mercoledì e giovedì, le prime 32 teste di serie sono esentate) ma le sedute sono già intense. Tra i primi sparring partner di Jannik il britannico Cameron Norrie e i belgi Raphael Collignon e Zizour Bergs. Proprio quest’ultimo ha già fatto disperare Sinner, come hanno mostrato le immagini degli allenamenti diffuse – come da tradizione – senza limitazioni sui canali ufficiali. Un tweener vincente di Zizou ha lasciato letteralmente di stucco Jannik, che s’è poi messo le mani nei capelli tra lo stupito, il disperato e il divertito. La speranza è quella di restituire a Bergs il “favore” in una partita vera.

La nuova auto da corsa di Sinner: una Porsche 911

Nel frattempo sui social si è parlato – e non poco – anche dell’ultimo regalo che s’è fatto Jannik, una Porsche 911 Carrera 4S a bordo della quale il campione altoatesino è stato pizzicato qualche settimana fa, quando ha raggiunto il J Medical di Torino prima della partenza per Doha. Un bolide da 480 cv e in grado di raggiungere i 308 km orari, costato – con gli optional – molto più dei 170mila euro di listino. Una sorta di “utilitaria” per Jannik, in rapporto agli altri gioielli del suo garage: una Ferrari 812 da competizione e un’Audi R6 ABT, con le quali è in grado di raggiungere – chissà dove – velocità ancor più ragguardevoli.

Veleni social su Sinner: “Ce lo ritroveremo a Sanremo”

Proprio l’aggiunta di un’altra vettura da corsa alla già nutrita collezione ha scatenato – incredibile ma vero – i primi attacchi sui social. “Lo stiamo definitivamente perdendo: di questo passo ce lo ritroveremo a Sanremo“. Oppure: “Donne e motori…dei campioni son dolori”. O anche: “Lo preferivo più spartano, alla guida di un’utilitaria vera“. Insomma, un mix tra commenti beceri, acidi e finanche sessisti, a cui hanno fatto da contraltare le reazioni indignate dei fan più affezionati. “Ma saranno cavoli suoi le auto che può permettersi?”. Oppure: “Vuoi vedere che adesso ha perso due partite per l’auto nuova?“.

