Sinner, la rivelazione sul ko con Djokovic: “Prima di partire stavo male”. La strategia per battere Alcaraz al Roland Garros

Nel corso di un’intervista a Tennis Channel, il numero 2 del Mondo rivela di aver avuto dei problemi fisici a Natale e prima di parlare per gli Australian Open e il lavoro fisico per affrontare la stagione sulla terra rossa

La sconfitta di Jannik Sinner contro Novak Djokovic agli Australian Open potrebbe avere un motivo che fino a questo momento non è stato ancora preso in considerazione. Dopo il ko al quinto set nella semifinale di Melbourne sono state tante le critiche nei confronti del tennista altoatesino che ora nel corso di un’intervista rivela un po’ per caso che la marcia di avvicinamento al primo slam della stagione è stata più complicata del previsto.

La rivelazione sugli Australian Open

Jannik Sinner è sempre molto riservato, a volte anche troppo soprattutto quando si tratta di situazioni che possono avere un impatto anche sulle sue prestazioni in campo. Nel corso dell’intervista con Tennis Channel, il tennista italiano ha rivelato un retroscena sulla sua avventura agli Australian Open che potrebbe avere avuto anche un effetto sul match giocato contro Djokovic: “Ho avuto una offseason molto positiva in cui mi sono allenato molto ma mi sono ammalato a Natale e poi ancora prima di andare in Australia. Ora penso di aver recuperato molto bene, anche a Melbourne stavo abbastanza bene. Ho avuto solo un match dove ho avuto i crampi ma mi sento bene. Per me la cosa più importante è sentirmi bene anche dal punto di vista mentale. Ora non vedo l’ora di andare di nuovo in campo e spero di tirare fuori il meglio”.

Sguardo puntato sul Roland Garros

Nel corso della chiacchierata con Tennis Channel, Sinner lascia qua e là delle indicazioni anche sul futuro. Come spiegato anche in altre dichiarazioni, è evidente che il grande obiettivo della sua stagione è quello di provare a dare l’assalto all’unico torneo dello slam che manca alla sua collezione, il Roland Garros da provare a strappare al suo grande rivale Carlos Alcaraz: “Abbiamo lavorato moltissimo nei giorni prima di venire qui a Indian Wells. E’ un torneo che insieme a Miami mi piace moltissimo, anche perché sono gli ultimi due appuntamenti prima della terra rossa. Sono contento di come mi sento in questo momento. Ci alleniamo proprio per momenti come questi. Dal punto di vista fisico non sto lavorando solo su un aspetto specifico, è importante avere una grande mobilità ma anche per essere molto esplosivi. In vista dei tornei sulla terra rossa, la parte superiore del corpo deve essere più forte perché potresti giocare di più con la palla sopra le spalle. La cosa più importante per me è avere disciplina, è la cosa che ha funzionato in passato anche per avere il giusto atteggiamento mentale”.

Il dato impressionante di Jannik

La vittoria contro il ceco Dalibor Svricina permette a Jannik Sinner di entrare in un’altra classifica alltime. L’azzurro è infatti il quarto tennista dell’era Open a vincere le prime 50 partite contro avversari classificati fuori dalla Top-50, una graduatoria che vede grandi nome del mondo del tennis: insieme al tennista italiano ci sono infatti Jimmy Connors, Guillermo Vilas e John McEnroe, insomma in compagnia con delle autentiche leggende della racchetta.