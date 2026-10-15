Sinner, anche Cahill all’oscuro dell’infortunio: il retroscena su Cincinnati. L’ex coach preoccupato: “Jannik? Troppe voci”

L’infortunio che ha costretto Jannik Sinner a chiudere in anticipo il suo 2026 continua a essere fonte di indiscrezioni e di voci. L’ultima arriva dall’ex coach Brad Gilbert che svela nuovi particolari di quello che è successo prima del torneo di Cincinnati e tira in ballo anche Darren Cahill prima di lanciare un avvertimento: “Troppi medici intorno all’italiano”.
- Il retroscena su Darren Cahill
- La preoccupazione di Gilbert
- Il problema infortuni nel mondo del tennis
Il retroscena su Darren Cahill
Jannik Sinner è stato criticato nelle ultime settimane per avere scelto la strategia di una comunicazione molto “riservata” sul suo infortunio al ginocchio, per qualcuno anche troppo riservata. Ma la verità è che il problema che ha colpito il numero 1 del tennis mondiale (ancora per qualche giorno) sembra essere stato insidioso e di difficile valutazione soprattutto nella prima fase. A gettare nuova luce su quello che è successo ci pensa il coach Brad Gilbert che rivela un retroscena prima di Cincinnati e che riguarda Cahill: “Ho parlato a lungo con Darren – ha rivelato nel podcast Big T – ed è cominciato tutto quando stava andando all’aeroporto di Los Angeles per andare a Cincinnati, solo in quel momento ha saputo che Sinner e il suo team non sarebbero andato. E da quel momento è stato tenuto in attesa”.
La preoccupazione di Gilbert
La natura dell’infortunio al ginocchio che sta tormentando Jannik Sinner si è rivelata molto più insidiosa di quanto si pensasse in un primo momento. E Brad Gilbert rivela anche la sua preoccupazione su come è stata gestita l’intera situazione: “Credo che ci sia grande frustrazione intorno a lui ma allo stesso tempo forse ci sono stati “troppi chef in cucina”. E’ andato a vedere tre dottori differenti. Penso sia andato in Francia, poi è tornato in Italia. La grande preoccupazione è che quando arriveranno dicembre e i primi giorni di gennaio il loro sia ancora presenti. Di solito l’operazione è l’ultima cosa che si prende in considerazione ma a differenza di 30 anni fa le cose sono cambiate”.
Il problema infortuni nel mondo del tennis
Il 2026 è stato probabilmente l’anno nero del mondo del tennis. L’ultimo ko è quello del canadese Felix Auger-Aliassime costretto al ritiro nel corso del torneo di Shanghai e ora a rischio anche per il finale della stagione. A condizionare pesantemente l’annata sono stati gli infortuni quasi in serie di Carlos Alcaraz prima e poi di Jannik Sinner con i due tennisti migliori al mondo che si sono incrociati per l’ultima volta nella finale di Montecarlo il 12 aprile scorso: “Onestamente credo di non ricordare un anno dopo i due giocatori più dominanti degli ultimi due anni e mezzo saltassero così tanti tornei. In questo momento rimanere sani è diventa la sfida principale. In passato non abbiamo visto situazioni del genere”.