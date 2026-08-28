“Sinner si è infortunato a Wimbledon”, la rivelazione di Rusedski. Federer si schiera con Alcaraz e Jodar

Cosa ha Jannik Sinner al ginocchio e quando è successo questo misterioso infortunio? Due domande che i fan del tennista numero 1 al mondo continuano a farsi da diverse settimane senza però avere delle risposte. A provare a darle ci prova ora l’ex tennista Greg Rusedski che torna su quanto successo a Wimbledon. E alla vigilia degli US Open, Federer lancia un messaggio ad Alcaraz e Jodar.
L’infortunio di Sinner a Wimbledon
L’ultima tesi sull’infortunio di Jannik Sinner arriva dall’ex campione statunitense Greg Rusedski che nel corso del suo podcast prova ad analizzare la situazione che riguarda il campione italiano. E soprattutto prova a rispondere alla domanda: quando è avvenuto l’infortunio. L’ultimo match ufficiale dell’azzurro risale alla finale di Wimbledon ma per l’ex tennista bisogna tornare ai primi turni dello slam inglese: “Stavo riguardando Wimbledon, ricordate quella brutta scivolata di Jannik al primo turno? Si è rialzato e il suo ginocchio si è mosso in ogni direzione possibile, nonostante tutto è riuscito a stringere i denti e a vincere il titolo. Penso che l’infortunio possa essere avvenuto proprio lì ma evidentemente ha trovato il modo di andare avanti e vincere il torneo. Probabilmente il ginocchio gli dava fastidio nel corso del torneo”.
Il forfait agli US Open
La decisione di Sinner di rinunciare a giocare gli US Open ha fatto molto discutere con il campione italiano che ha smesso anche gli allenamenti e si sta concentrando solo sul recupero. Nessuna voglia di mettere a rischio il futuro e rischiare un nuovo problema e anche Rusedski approva questa decisione: “Sta scegliendo la strada più intelligente, meglio non giocare e prendersi cura del proprio corpo. Deve pensare ai prossimi dieci anni. Per noi è stata una sorpresa ma la sua è stata una decisione intelligente. Speriamo solo che non sia nulla di serio, quest’anno abbiamo già perso Alcaraz per un lungo periodo e non vogliamo perdere anche Sinner”.
La previsione di Federer su Alcaraz
A New York grande protagonista è anche Roger Federer. La presenza dell’ex campione svizzero attira l’attenzione dei media e nel corso di un’intervista a Espn, Re Roger si sofferma anche sulle condizioni di Alcaraz: “Dipende molto da quanto tempo ha ricominciato la sua preparazione. Se è passata solo una settimana penso che sarà molto difficile, se invece è un mese, allora ha possibilità di trovare presto il ritmo. Deve superare i primi tre turni e provare a ingranare. Jodar? Penso che la sua ascesa sia stata incredibile. Qualche mese fa non l’avrei mai immaginato e penso nessun altro”.