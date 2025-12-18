Sinner e non l’Inter, la Treccani smentisce Mkhitaryan: è Jannik il vero “ingiocabile” per l’enciclopedia

Tra i neologismi introdotti dalla Treccani nel proprio libro è presente anche un tributo a Sinner, il quale ha ispirato il termine "ingiocabile", utilizzato in passato anche da Mkhitaryan per l'Inter, anche se non con la stessa fortuna

Jannik Sinner è sempre più un fenomeno di massa nella cultura italiana. A confermarlo anche l’Enciclopedia Italia Treccani di scienze, lettere e arti, che nel libro dell’anno 2025 appena pubblicato ha inserito un tributo all’azzurro coniando il neologismo “ingiocabile” proprio in suo onore. Un termine che ci riporta però anche alla sparata (diventata rapidamente un meme) fatta a inizio anno da Henrikh Mkhitaryan a proposito dell’Inter.

La Treccani dedica il neologismo a Sinner

Come ogni anno, con l’avvicinarsi di quello successivo la Treccani ha pubblicato il proprio libro in cui è presente anche la sezione “Le parole dell’anno” in cui sono presenti i neologismi che ci raccontano meglio i cambiamenti culturali avvenuti e gli eventi o i personaggi che hanno avuto un maggiore impatto sulla nostra società, tanto da modificarne anche il linguaggio. Tra questi è presente anche un tributo a Sinner, associato al nuovo termine “ingiocabile”, il cui significato viene così spiegato dall’enciclopedia: “Atleta o squadra così forte che non ci si può giocare contro, imbattibile”. Insomma, forse la descrizione più azzeccata per il fenomeno Jannik.

Quando Mkhtaryan definì l’Inter ingiocabile

Sportivamente parlando il termine era ovviamente già in uso prima che la Treccani lo inserisse tra i neologismi ed è stato utilizzato in più occasioni per descrivere il dominio di squadre o atleti, tanto da essere utilizzato anche da alcuni appartenenti a quest’ultima categoria. Un caso celebre è quello di Mkhitaryan, che a inizio 2025 parlando della sua squadra disse: “Siamo l’Inter e se giochiamo al nostro gioco siamo ingiocabili”. Peccato però che le parole dell’armeno non siano invecchiate bene, dato che poi l’Inter ha chiuso la stagione senza titoli e soprattutto con la sonora sconfitta per 5-0 in finale di Champions League contro il PSG, trasformando le dichiarazioni di Henrikh in un vero e proprio meme.

Che fine 2025 da incorniciare per Sinner

Questo della Treccani è solo l’ultimo tributo a Sinner in un fine 2025 da incorniciare per l’azzurro. Dopo la deludente finale dello US Open e i problemi accusati a Shanghai, infatti, Jannik ha vissuto un finale di stagione incredibile che l’ha visto prima vincere il 500 di Vienna e il 1000 di Parigi e poi trionfare nettamente alle Nitto ATP Finals contro il rivale Carlos Alcaraz. Successi a cui sono seguiti poi altri due prestigiosi riconoscimenti, quello di giocatore preferito dai tifosi assegnato dal’ATP e quello di Campione del Mondo che gli ha attribuito l’ITF.