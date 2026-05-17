Sinner sempre più numero uno: al Roland Garros, il vantaggio su Alcaraz si allarga anche senza giocare

L'azzurro continua a stupire in campo e a far segnare record. Tra la finale contro Ruud e l'inizio del Roland Garros, il vantaggio su Alcaraz nel ranking può schizzare oltre i 3mila punti

Giornalista pubblicista, redattore, divulgatore. E' una delle anime video del sito: racconta in immagini un evento e lo fa come pochi altri

Il distacco nel ranking tra Sinner e Carlos Alcaraz continua ad allargarsi. E non c’entra solo lo splendido momento dell’azzurro, che anche a Roma è arrivato in finale. In attesa di capire quello che accadrà nella finale che vedrà Jannik sfidare Casper Ruud, è già possibile proiettarsi verso il Roland Garros e conoscere il vantaggio (minimo) che il numero uno al mondo andrà a prendersi su Alcaraz.

Sinner sempre più numero uno

Con il successo contro Medvedev, liquidato in appena un quarto d’ora nel ritorno in campo dopo l’interruzione forzata per pioggia nella serata di venerdì, Jannik Sinner si prende un posto nella finale di Roma e consolida il primato nel ranking. Una prima posizione che, in caso di vittoria contro Ruud, andrebbe ad allargare ulteriormente il distacco da Alcaraz, sempre alle prese con l’infortunio al polso che lo terrà lontano dal campo ancora per un po’.

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Il distacco da Alcaraz si allarga

Successo o meno nella finale contro Ruud, lunedì 18 maggio, Jannik Sinner sarà sempre più numero uno del ranking. L’azzurro, infatti, che l’anno scorso aveva perso nell’atto conclusivo del torneo capitolino proprio contro Alcaraz, ha già messo in cascina i 650 punti che “scadono” dopo il weekend. Cosa che, per ovvie ragioni, non ha potuto fare Carlos, che l’anno scorso con la vittoria davanti al pubblico del Foro aveva messo in tasca mille punti. Mille punti che, ovviamente, lunedì dovrà salutare.

Il divario tra i due primatisti del tennis mondiale dunque si allarga e, in caso di successo a Roma di Jannik, il delta tra i due punteggi arriverebbe a sfiorare i 3000 punti. Conclusa la semifinale contro Medvedev, infatti, Sinner è già 2390 punti avanti allo spagnolo. Il vantaggio salirebbe a 2740 punti con la vittoria contro il norvegese.

A Parigi, Jannik sarà avanti di oltre 3000 punti

Ma non è finita qui, perché con il forfait certo di Carlos al Roland Garros in programma dal 18 maggio al 7 giugno, a Parigi Jannik, che dovrebbe esordire tra il 24 e il 26 maggio, arriva già certo di prendersi ulteriori 700 punti di margine sullo spagnolo. La situazione, infatti, è la medesima andata in scena a Roma, con Alcaraz ha rinunciare ai 2000 punti della passata edizione che lo aveva incoronato campione e Sinner – sconfitto in quell’incredibile finale – a scartare “appena” 1300 punti. Anche in questo caso, il conto è presto fatto, con il divario che con il via del Roland Garros salirà automaticamente a 3090 punti. Prima però c’è una finale (l’ennesima di questa prima metà di stagione) da giocare…