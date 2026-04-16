Sinner, la Rai rischia di perdere anche gli Internazionali: dopo le ATP Finals nuova mossa di Mediaset e Binaghi gongola

Uno degli appuntamenti più attesi della stagione è rappresentato dal Masters 1000 di Roma con Sinner che spera di interrompere il lungo digiuno italiano in ambito maschile. La Rai rischia grosso

Per lui gli sport americani non hanno segreti: basket, football, baseball e la capacità innata di trovare la notizia dove altri non vedono granché

Tutti pazzi di Jannik Sinner e come d’incanto cambiano anche gli scenari nel mondo della televisione. La grande partita ora si gioca sulla terra rossa, quella del Foro Italico dove dal 28 aprile al 17 maggio si giocheranno gli Internazionali d’Italia con il numero 1 del mondo che vuole provare a iscrivere il suo nome nell’albo d’oro 50 anni dopo Adriano Panatta.

Internazionali: chi trasmetterà l’evento in chiaro

Come tutti i tornei ATP (a eccezione degli slam che meritano un capitolo a parte) a detenere i diritti in esclusiva per la trasmissione è Sky. Non fanno eccezione gli Internazionali d’Italia che saranno trasmessi dalla rete satellitare. Ma i termini dell’assegnazione con l’ATP prevedono anche la trasmissione in chiaro di almeno un match. Spazio che negli ultimi anni è stato appannaggio della Rai che con Sky ha un accordo che va avanti da tempo. Ma a due settimane dall’inizio dell’evento, il contratto scaduto alla fine della scorsa edizione del Masters 1000 non è stato ancora rinnovato.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

L’inserimento di Mediaset

In uno scenario che si presenta incerto stando a quanto riportato anche da Sport&Finanza ci sarebbe stato l’inserimento di Mediaset che valuta la possibilità di entrare sempre di più nel mondo del tennis. Soltanto lo scorso febbraio, il gruppo di Codogno Monzese ha lanciato il suo primo assalto al mondo del tennis con l’acquisizione dei diritti in chiaro per la trasmissione delle ATP Finals a cominciare dall’edizione 2026. Un investimento importante per il gruppo televisivo che ha strappato l’evento alla Rai in una gara al rialzo con i vertici di Viale Mazzini che hanno dovuto ammettere senza mezzi termini: “I diritti ATP erano nostri ma Mediaset ha messo sul piatto cifre che non riuscivamo a raggiungere”.

I numeri di Sinner e le altre possibilità

La partita sugli Internazionali però resta ancora aperta. La Rai proverà fino alla fine ade assicurarsi il ruolo che ha giocato nelle ultime stagioni, la televisione pubblica non vuole rimanere tagliata fuori da un evento importante come il torneo di Roma e di sicuro non vuole lasciarsi sfuggire di mano la Sinner-mania. Del resto i numeri fatti registrare dalle partite del campione altoatesino la dicono lunga sul tipo di attrattiva che rappresenta per il pubblico italiano. La finale di Montecarlo ha avuto 3,2 milioni di spettatori complessivi con 1,9 milioni su TV8 e 1,3 sui canali Sky con uno share complessivo del 25,1. Lo scorso anno la finale di Roma contro Alcaraz fece segnare ascolti da 6 milioni di spettatori sulla Rai con il 40% di share.

Sul tavolo però ci sono anche altre proposte oltre a quella di Mediaset che considera gli Internazionali anche un banco di prova in vista delle Finals. Sky potrebbe decidere di trasmettere l’evento in chiaro sul suo canale TV8 rinunciando a trovare un accordo con altre emittenti. E in questa situazione il più contento sembra essere il presidente Angelo Binaghi che vede crescere a dismisura l’interesse per il tennis italiano.