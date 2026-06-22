Wimbledon, Sinner tra salute e timori: “Uscire al Roland Garros mi è servito. Alcaraz? Il tennis ha bisogno di lui”

Jannik torna a parlare dopo la prematura eliminazione al Roland Garros e si proietta verso Wimbledon non nascondendo i propri timori per un torneo che lo vedrà difendere il titoloì

Sinner torna a parlare dopo il doloroso epilogo del Roland Garros. Il numero uno del si proietta con rinnovato slancio verso Wimbledon, che lo vedrà competere da campione in carica. Nella lunga intervista concessa a Vogue, Jannik aggiorna circa le proprie condizioni di salute e non manca di tornare sulla prolungata assenza dalla scena del grande rivale Carlos Alcaraz.

Sinner torna a parlare dopo il Roland Garros

Dopo l’uscita prematura dal Roland Garros lo abbiamo visto allenarsi, scherzare e concedersi qualche giorno di relax con Laila. Prima di oggi, però, Jannik Sinner non era ancora tornato a palare dell’eliminazione dal torneo parigino e del suo stato di salute, costatogli il completamento del prestigioso Career Slam. Un contraccolpo doloroso sia dal punto di vista mentale, sia da quello fisico, viste le condizioni precarie e preoccupanti con cui ha eroicamente condotto al termine il fatale match del secondo turno contro Cerundolo.

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Il lato positivo del tragico epilogo parigino

“Credo che sia importante provare sempre a vedere il lato positivo delle cose. E ho fatto così anche sull’eliminazione al Ronald Garros”, ha rivelato appena sbarcato a Londra Jannik, che ha aggiunto: “Certamente avrei preferito andare il più avanti possibile, ma cercando l’aspetto positivo posso dire che ho avuto più tempo a disposizione. Mi sono preso una settimana di pausa con amici e familiari. Per me è stato davvero importante avere questa possibilità”.

Come sta Sinner

Sul proprio stato di forma, Sinner, che su Instagram ha ancora in evidenza il post con il The Gentlemen’s Singles Trophy conquistato un anno fa, rassicura: “Dopo lo stop sono tornato subito ad allenarmi. Ci attende un periodo impegnativo, a partire da Wimbledon, ovviamente. Ma ho lavorato molto anche per la successiva tournée americana. Abbiamo svolto lunghe sedute di allenamento e posso dire di essere molto contento del mio stato di salute. Sono in ottima forma. Avevo bisogno di questo periodo di allenamento per permettere al fisico di tornare più forte di prima. La cosa fondamentale, però, è che sto bene mentalmente”.

Apprensione per il ritorno sull’erba

In merito al rientro in campo, il numero uno del mondo non nasconde qualche preoccupazione, ma si dice pronto ad affrontarla: “Arrivare qui da campione non cambia le cose. Vivrò il torneo allo stesso modo, provando ad attaccare e spero di riuscirci, perché so che Wimbledon è un torneo lungo e l’inizio sarà fondamentale. Non mi sono allenato sull’erba quindi le prime partite saranno difficili. Se riuscirò a superarle so che ritroverò la fiducia. In questi giorni proverò a ritrovare un buon ritmo su questa superficie, poi vedremo come andrà”.

Il messaggio ad Alcaraz

Infine, impossibile non dedicare un passaggio a Carlos Alcaraz, ancora alle prese con l’infortunio al polso che lo costringerà a rinunciare anche al torneo londinese: “A Carlos non posso che augurare una pronta guarigione. Ha un’ottima squadra che so che lo sostiene e lo aiuta sempre. L’ho già detto molte volte e lo ripeto, il tennis ha bisogno di Alcaraz”, ha concluso Jannik.