Nell'Italia della racchetta che senza Sinner fatica a ripetere gli ottimi risultati delle ultime stagioni, Cinà è la nota positiva con l'ennesimo accesso a un tabellone ATP dopo aver superato le qualificazioni, avvicinando anche le Next Gen ATP Finals in virtù del forfait di Fonseca

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In un periodo in cui l’Italia della racchetta sta faticando e non poco tra infortuni e risultati deludenti, il tennis azzurro ha comunque un buon motivo per sorridere grazie a Federico Cinà, protagonista di un’epica rimonta contro Remy Bartola che gli ha permesso di centrare l’ennesima qualificazione a un torneo del circuito maggiore entrando in tabellone all’ATP 250 di Bruxelles. Un risultato che gli ha permesso di scalare ulteriormente la classifica e di blindare la qualificazione per Next Gen ATP Finals che si terranno a dicembre a Reggio Calabria.

Federico Cinà rimonta Bertola ed entra in tabellone (anche) all’ATP 250 di Bruxelles

Continua la crescita di Cinà, che a Bruxelles ha dimostrato di saper vincere anche soffrendo (e tanto), trionfando grazie a un’epica rimonta sullo svizzero Bartola, che era riuscito a portarsi avanti di un set e un break. Quando la partita sembrava ormai nelle mani dell’elvetico infatti è arrivata la reazione d’orgoglio dell’azzurro, che nell’ottavo game del secondo parziale rimonta da sotto 40-15 trovando il contro break alla prima occasione e riequilibrando il set poi vinto al tie-break. L’incontro rimane comunque molto equilibrata, con Federico che soffre anche nel parziale decisivo, gestendo però in maniera impeccabile i punti più delicati e trionfando anche in questo al tie-break, chiudendo così il match col risultato di 3-6 7-6 7-6.

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Una vittoria che permette a Cinà di entrare in tabellone all’ATP 250 Bruxelles, confermando quanto il circuito maggiore sia ormai la sua dimensione. L’azzurro infatti è entrato nel tabellone principale di un torneo ATP le ultime sei volte che è passato dalle qualificazioni (a Chendgu ci riuscì da lucky loser).

Cinà continua a scalare la classifica

Con questa vittoria Cinà continua anche la sua scalata nella classifica ATP, dove ha guadagnato altre dodici posizioni portandosi al n°135, suo best ranking con 413 punti. Un risultato che lo conferma come il teenager meglio classificato, con un vantaggio di oltre 50 punti sul secondo, lo statunitense Darwin Blach, n°159.

Cinà, il forfait di Fonseca blinda le Next Gen ATP Finals

Cinà è sempre più vicino anche alla qualificazione alle Next Gen ATP Finals, soprattutto in virtù della fine anticipata della stagione di Joao Fonseca, attualmente n°2 nella Race dedicata, ma che comunque difficilmente avrebbe preso parte al torneo avendolo già vinto nel 2024. Considerando l’uscita di scena del brasiliano e il fatto che Rafael Jodar è sempre più vicino a qualificarsi per le ATP Finals dei grandi, attualmente Federico può essere considerato il n°2 della Race per Reggio Calabria (che ospiterà il torneo dal 9 al 13 dicembre) alle spalle del solo Martin Landaluce, con un vantaggio di 109 sul primo degli attuali esclusi, ovvero Diego Dedura-Palomero.