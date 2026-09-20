Svelate tutte le avversarie degli azzurri alle Final 8 di Coppa Davis di Bologna, con la Germania di Zverev e la Spagna di Alcaraz e Jodar che fanno paura all'Italia, che senza Sinner potrebbe dire addio al poker

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Con una netta vittoria (la sua nona consecutiva) su Dino Prizmic, Alexander Zverev ha regalato alla sua Germania la vittoria sulla Croazia con il conseguente accesso alle Finals di Coppa Davis, dove ci sarà anche la Spagna trascinata da Rafael Jodar e Daniel Merida contro il Cile. Si completa così il quadro delle Nazionali che a Bologna contenderanno l’insalatiera all’Italia, che senza Jannik Sinner rischia di avere vita dura verso la conquista del quarto titolo consecutivo.

Zverev trascina la Germania alle Finals di Coppa Davis

Zverev non si ferma più. A distanza di una settimana dal titolo vinto allo US Open contro Ben Shelton, Sascha è infatti immediatamente tornato in campo per guidare la Germania in Coppa Davis, non dando alcun segnale di stanchezza e vincendo i suoi due match di singolare contro Matej Dodig (6-4 7-6) e Dino Prizmic (6-2 6-4). Due successi che hanno permesso ai tedeschi, vittoriosi anche in doppio con Krawietz e Putz, di battere la Croazia per 3-1 e approdare alle Finals di Coppa Davis.

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Jodar e Merida non fanno sentire l’assenza di Alcaraz

Finals dove sarà presente anche la Spagna di David Ferrer, che nonostante l’assenza di Alcaraz ha vinto nettamente la sfida fuori casa contro il Cile, conquistando i primi due singolari con Merida e Jodar contro Tabilo e Garin e il doppio con Martinez e Munar contro Barrios Vera e Tabilo.

Tutte le Nazionali che voleranno a Bologna

Si completa così il quadro delle squadre che dal 24 al 29 novembre a Bologna sfideranno l’Italia per la conquista dell’Insalatiera. Oltre a Germania e Spagna sono approdati alle Final 8 di Coppa Davis anche la Gran Bretagna, che ha battuto l’Ecuador 3-0, l’Austria, vittoria per 3-1 sul Belgio, la Corea del Sud, che ha sconfitto l’India 3-1, il Canada, con la Francia battuta 3-1, e la Repubblica Ceca, che ha conquistato la combattuta sfida con gli USA col risultato finale di 3-2.

L’Italia ha bisogno di Sinner per il poker in Coppa Davis

Quella di Bologna si presenta dunque come una delle fasi finali di Coppa Davis più equilibrate e ricche di talento delle ultime stagioni, un’edizione pronta a restituire alla competizione per nazioni il prestigio che merita. Tante sono infatti le squadre attrezzate a poter puntare alla conquista dell’Insalatiera, a partire dalla finalista uscente Spagna, che oltre a Jodar (sempre più vicino alla top-10 mondiale) dovrebbe poter contare anche su Alcaraz, oltre che su un doppio competitivo e una riserva di alto livello come Merida nel singolare. Oltre agli iberici bisognerà prestare attenzione anche alla Germania guidata da uno Zverev in grande forma e da un doppio di primissimo livello, alla Repubblica Ceca di Mensik e Lehecka e al Canada, che con Auger-Aliassime e Shapovalov fa sempre paura.

Insomma, il percorso dell’Italia verso il quarto titolo consecutivo sembra tutt’altro che scontato, soprattutto se Sinner come l’anno scorso dovesse decidere di rinunciare a partire per Bologna. Possibile però che la presenza di Zverev e Alcaraz possa spingere Jannik a tornare a vestire la maglia azzurra per confrontarsi con gli altri migliori giocatori del circuito e ribadire la propria superiorità dopo una stagione si ricca di successi, ma condita anche da qualche pesante dispiacere dovuto ai problemi fisici da lui accusati.