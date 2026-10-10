A Shanghai i primi tre azzurri della classifica e teorici convocati per le Final 8 di Coppa Davis hanno deluso le aspettative di Volandri, con il "meno peggio" Berrettini che potrebbe privare Darderi della prima convocazione in azzurro

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Il Masters 1000 di Shanghai avrebbe dovuto rappresentare uno dei primi importanti test utili a Filippo Volandri per valutare la condizione e la forma dei suoi giocatori in vista delle convocazioni per le Final 8 di Coppa Davis, soprattutto dopo l’annuncio della fine anticipata della stagione di Jannik Sinner. In Cina però tutti (chi più chi meno) i candidati a vestire la maglia azzurra hanno deluso le aspettative, offrendo per ora solamente risposte negativi al capitano dell’Italia, che si ritrova ancora pieno di dubbi e senza certezze.

Senza Sinner l’Italia crolla malamente a Shanghai

Dopo stagioni di grandi successi e continue imprese, il tennis italiano nell’ultimo periodo ha accusato una brusca frenata con una serie di risultati negativi. Risultati negativi che sono combaciati con lo stop del numero 1 Jannik Sinner e che hanno raggiunto il punto più basso a Shanghai, dove a distanza di quasi due anni dall’ultima volta nessun giocatore italiano è approdato al 3° turno di un Masters 1000, facendo scattare un primo allarme in vista delle Final 8 di Coppa Davis che si terranno dal 24 al 29 novembre a Bologna.

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Cobolli, Musetti e Darderi deludono le aspettative

Dopo i risultati tutt’altro che entusiasmanti di Pechino e Tokyo, gli azzurri candidati a vestire la maglia dell’Italia in Davis presenti in tabellone a Shanghai hanno deluso le aspettative, soprattutto coloro che attualmente (senza Sinner) sono i nostri tre migliori giocatori. Cobolli, Darderi e Musetti sono stati infatti tutti eliminati all’esordio da avversari teoricamente alla portata, con Lorenzo che ha dimostrato qualche limite soprattutto mentale al rientro dall’ennesimo infortunio di questo maledetto 2026 contro il giovane Zhou, Luciano che si è fatto sorprendere da uno Tsitsipas certamente in ripresa rispetto al passato ma comunque lontano dal livello che lo aveva portato a essere n°3 al mondo, e Flavio che per il secondo torneo consecutivo si è fatto eliminare all’esordio dal 38enne Mannarino, evidenziando tutte le sue difficoltà quando si trova a dove giocare con i favori del pronostico in suo favore.

Berrettini rimandato

Un crollo inaspettato anche per Volandri, che voleva sfruttare questi tornei di fine stagione per valutare la forma e la condizione dei suoi giocatori prima di comunicare i pre-convocati per le Final 8 di Bologna e che si è ritrovato con sole risposte negative che non hanno scacciato nessuno dei suoi dubbi. Tra i meno deludenti a Shanghai c’è stato Berrettini, che ha dimostrato un buon livello di tennis ma anche scarsa lucidità in molti momenti chiave dei suoi match.

Considerando però il suo ottimo rapporto con la maglia azzurra, che l’anno scorso aveva portato la Spagna sconfitta in finale a definirlo “uomo Davis”, attualmente Matteo (che essendo il quinto azzurro – sempre senza considerare Sinner – in classifica scenderebbe eventualmente in campo come nostro secondo singolarista) appare forse il più sicuro – e meritevole – di una convocazione assieme a Cobolli, scavalcando così nelle gerarchie Musetti e Darderi, che rischia di venire estromesso per l’ennesima volta da Volandri.