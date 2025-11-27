Sinner è italiano o austriaco? Polemica controcorrente di Zöggeler: il duro attacco a giornalisti e sudtirolesi

Intervento a gamba tesa di Zöggeler sulle polemiche riguardanti il sentirsi italiano o meno di Sinner, con l'azzurro due volte oro olimpico che ha attaccato duramente coloro che lo criticano su questo aspetto

Gli ultimi anni dello sport italiano sono stati certamente segnati dall’esplosione di Jannik Sinner, che grazie ai suoi incredibili e inediti risultati nel tennis per la nostra nazione è diventato in breve tempo uno dei personaggi più importanti, chiacchierati e influenti nel Bel Paese come testimonia l’improvvisa esplosione dello sport della racchetta nei nostri confini.

Oltre ai tanti tifosi, l’attuale n°2 al mondo si è attirato anche le attenzioni di parecchi detrattori e di coloro che attaccando il suo nome sperano di ottenere un po’ di visibilità, con Sinner che è finito spesso e volentieri al centro di polemiche soprattutto per le sue origini altoatesini, con molti che hanno spesso e volentieri messo in dubbio la sua italianità. Critiche che in passato erano state rivolte anche al leggendario Armin Zöggeler, che in un’intervista al Corriere dell’Alto Adige ha preso le difese del suo corregionale.

Zöggeler: “la domanda riguardo al sentirsi più austriaco o italiano è stupida”

Per la sua storia e cultura l’Alto Adige rappresenta un unicum quanto mai particolare nel panorama nostrano a partire dalla lingua ufficiale, che oltre all’Italiano include anche il tedesco. In alcun modo però questi dettagli possono portare a mettere in discussione l’italianità di un suo nativo, soprattuto quando questo ha sempre fatto di tutto per mostrarsi e professarsi italiano al 100%.

Eppure c’è chi da tempo continua a portare avanti la polemica sul fatto che Sinner si senta o meno italiano. Polemica che anni fa aveva riguardato anche Armin Zöggeler, atleta azzurro nato in Alto Adige e due volte medaglia d’oro nello slittino ai Giochi Olimpici, il quale al Corriere dell’Alto Adige ha voluto dire la sua a riguardo, difendendo Jannik e definendo tutta la questione stupida: “Le polemiche su Sinner? Quella riguardo il sentirsi più austriaco o italiano è una domanda stupida, tirata in ballo solo per fare polemica. Io sono stato sempre molto diplomatico e voglio tenermi fuori da questo ma gli atleti devono pensare solo allo sport e non al resto. Tutti conosciamo la storia dell’Alto Adige, siamo una minoranza che parla due lingue ma siamo italiani, pur conservando il nostro dialetto”.

Zöggeler attacca giornalisti e sudtirolesi

Zöggeler ha poi attaccato duramente tutti coloro che sfruttano il nome di Sinner criticandolo per trarre vantaggi personali e i suoi corregionali che invece di schierarsi con Jannik non fanno altro che alimentare le polemiche: “Tanti giornalisti vogliono fare questa polemica per far emergere il loro nome, e lo stesso vale per quei cittadini sudtirolesi che continuano a mettere benzina sul fuoco”.

I casi Vespa e Schützen

Gli ultimi e più eclatanti casi che vengono alla mente sentendo le parole di Zöggeler sono quelli di Bruno Vespa e Schützen, con il primo che si è aggiunto alla lista dei tantissimi giornalisti (che spesso e volentieri trattano tutto fuorché il tennis) che hanno attaccato Sinner dopo la decisione di non prendere parte alla Coppa Davis insinuando il suo scarso attaccamento all’Italia, e i secondi invece che si erano sentiti offesi dalle affermazioni di italianità da parte di Jannik, mandandoli un duro avvertimento.