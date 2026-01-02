Sinner italiano vero: il Capodanno con Ciccone e Giovinazzi prima di affrontare Alcaraz cela un significato

Tradizione e scaramanzia per Jannik, che ha ripetuto a Montecarlo il cenone "tricolore" con gli stessi commensali di un anno prima: aveva portato decisamente bene.

Il cenone di Capodanno con gli amici, uno scatto da condividere sui social, momenti sereni, sorrisi ed espressioni rilassate: Jannik Sinner s’è concesso una serata in totale relax a Montecarlo per salutare il 2025, anno il cui bilancio si è chiuso in attivo, e salutare il 2026: stagione che, si augura, dovrebbe consentirgli di tornare in cima alla classifica ATP, riprendendosi la posizione sottrattagli da Carlos Alcaraz, fruttandogli in dote pure nuovi successi Slam. A “svelare” la location dei festeggiamenti di Jannik è stato uno scatto condiviso su Instagram dal pilota Antonio Giovinazzi. Suo grande amico.

Cenone tricolore per Sinner a Montecarlo, come un anno prima

Gli “italiani di Montecarlo” si sono ritrovati tutti insieme, come del resto avevano fatto un anno prima. Una cena all’insegna della tradizione e della scaramanzia per Sinner, che s’è confermato – una volta di più – “italiano vero”, visto che questa stessa compagnia dodici mesi prima lo aveva accompagnato verso un’annata straordinaria, iniziata col trionfo agli Australian Open e culminata col successo di Wimbledon e con l’impresa-bis alle ATP Finals di Torino. Un’annata da urlo, che era cominciata proprio con un cenone monegasco praticamente con gli stessi commensali di stavolta. Una coincidenza, o se si preferisce un dettaglio, che non è sfuggito ai fan.

Chi c’era con Jannik? Giovinazzi, Ciccone, Pier Guidi e Fuoco

Ma con chi era Sinner nella notte più lunga dell’anno, vissuta nella tranquillità di una residenza nel Principato tra buon cibo, buona musica e ottima compagnia? Giulio Ciccone, il ciclista abruzzese con cui spesso scambia divertenti messaggi sui social, Antonio Giovinazzi, il pilota di Martina Francia vincitore della 24 Ore di Le Mans 2023 e campione del mondo endurance in carica, insieme alle rispettive signore: Annabruna Di iorio e Antonella Maraglino. Presenti poi altri due piloti Ferrari, Alessandro Pier Guidi e Antonio Fuoco. Curiosità: chi ha scattato la foto che ha fatto in breve il giro del web? Nella tavolata c’è una sedia vuota proprio di fronte alla postazione di Sinner, ma non si capisce da chi sia occupata.

Le prime sfide di Sinner nel 2026: subito Alcaraz, poi l’Australia

C’è chi ha fatto il nome di Laila Hasanovic, fedele e appassionata compagna di Jannik, chi del suo manager. Fatto sta che il mistero resta. Non ci sono dubbi, invece, sui prossimi appuntamenti per Sinner. Che iniziano a diventare stringenti. Il 10 il campione altoatesino sarà a Seul per la discussa esibizione milionaria con Carlos Alcaraz, la prima – presumibilmente – di tante in questo 2026 rovente. Poi si trasferirà in Australia per il Million Dollar 1 Point Slam e, soprattutto, per il primo Slam della stagione. C’è bisogno di una bella spinta per affrontare al top tutte queste sfide. E come caricano gli amici, quelli veri, non lo fa nessuno.